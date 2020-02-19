İranlı siyaset bilimciden ülke basınına İdlib eleştirisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İranlı siyaset bilimciden ülke basınına İdlib eleştirisi - Son Dakika

İranlı siyaset bilimciden ülke basınına İdlib eleştirisi

7 saat önce

İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, İdlib'deki sivillerin Beşşar Esed rejimi askerlerini "memnuniyetle karşılamak" yerine Türkiye sınırına doğru kaçtığını belirterek, İran basınını yaşanan insani drama karşı sessiz kalmakla suçladı.

İranlı siyaset bilimciden ülke basınına İdlib eleştirisi, System.String[]

İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, İdlib'deki sivillerin Beşşar Esed rejimi askerlerini "memnuniyetle karşılamak" yerine Türkiye sınırına doğru kaçtığını belirterek, İran basınını yaşanan insani drama karşı sessiz kalmakla suçladı.

Zibakelam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İdlib'de 3 milyondan fazla insanın yaşadığını hatırlatarak, insani drama dikkati çekti.

İdliblilerin Esed rejimi askerlerinin gelişini "memnuniyetle karşılamak" yerine Türkiye sınırına doğru kaçtığını vurgulayan Zibakelam, "İdlibliler, asgari yaşam imkanlarının dahi bulunmadığı kamplara sığınıyor. Çok sayıda çocuk, soğuklardan dolayı donarak hayatını kaybetti. İlginç olan şu ki; İran basınının tamamı bu faciayla ilgili hiçbir şey söylemiyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Rejim ve destekçileri son dönemde Kefrenbude, Han Şeyhun, Maraatinüman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.

Birleşmiş Milletler (BM), İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'de devam eden krizin "dehşete düşüren" yeni bir seviyeye ulaştığı konusunda uyarıda bulunarak, 21'inci yüzyılın en büyük insani felaketinin İdlib'de yaşandığına dikkati çekmişti.

Türkiye, Siyaset, İdlib, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü
Son Dakika: İran'da koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed'e İdlib çağrısı: Türkiye'nin gözlem noktalarına saldırmayın Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 19:13:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İranlı siyaset bilimciden ülke basınına İdlib eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]