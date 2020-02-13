İranlı siyaset uzmanı Talayi: "Muhafazakarlar genel seçimde birlik sağlayamayacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İranlı siyaset uzmanı Talayi: 'Muhafazakarlar genel seçimde birlik sağlayamayacak' - Son Dakika

İranlı siyaset uzmanı Talayi: "Muhafazakarlar genel seçimde birlik sağlayamayacak"

6 saat önce

İran'da muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen siyaset uzmanı Murtaza Talayi, muhafazakar siyasi grupların 21 Şubat'ta düzenlenecek genel seçimler için birlik sağlayamamalarının oy kaybına neden olacağını söyledi.

İranlı siyaset uzmanı Talayi:

İran'da muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen siyaset uzmanı Murtaza Talayi, muhafazakar siyasi grupların 21 Şubat'ta düzenlenecek genel seçimler için birlik sağlayamamalarının oy kaybına neden olacağını söyledi.

"Khabaronline" haber sitesine konuşan Talayi, muhafazakarların seçimdeki tutumuna dair açıklamalarda bulundu.

Siyaset uzmanı Talayi, "Muhafazakarlar genel seçimde birlik sağlayamayacak" ifadesini kullanarak, bunun da oy kaybına yol açacağını savundu.

Muhafazakar halk kesiminin de bu durumdan rahatsız olduğunu vurgulayan Talayi, "Muhafazakarların farklı listelerle seçime girmeleri halkın desteğini düşürecek ve devrimci güçlerin meclisteki etkisi zayıflayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim kampanyası bugün başladı

Seçim kampanyalarının resmen başladığı bugün itibarıyla "Devrim Güçleri Koalisyon Şurası", "Direniş Cephesi" ve "Adalet Yanlıları" gibi muhafazakar gruplardan ayrı ayrı milletvekili aday listeleri açıklandı.

Eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın geçen günlerde sunduğu "Devrim Güçleri Koalisyon Şurası" listesi tartışmalara neden olmuş, liste dışı kalan birçok muhafazakar siyasetçi söz konusu listeye itiraz etmişti.

Ülkedeki bir diğer siyasi yöneliş olan reformistlerin önde gelen simalarının Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından aday adaylıklarının reddedilmesi tartışmalara yol açmış, "Reformistler Yüksek Şurası" grubu başta Tahran olmak üzere birçok seçim bölgesinde liste açıklamayacağını bildirmişti.

Yurt dışındaki muhalifler ise seçimleri boykot çağrısı yapıyor.

İran'daki seçim geleneği

İran'da 250 civarında parti bulunmasına rağmen siyasi faaliyetlere uygulanan baskılar nedeniyle siyasetçiler, parti çatısı yerine "muhafazakar", "reformist", "ılımlı" ve "bağımsız" olarak seçimlere giriyor. Seçmen, oyunu seçim pusulasına adayların isimlerini yazarak kullanıyor.

Söz konusu siyasi eğilimlerin liste sunmaları halkın seçim yapmasını kolaylaştırıyor.

İran'da 11. dönem milletvekili ve 5. dönemin ilk uzmanlar meclisi seçimlerinin, 21 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

Siyaset, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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