İranlı siyasetçi Taczade, Cumhurbaşkanı adaylarının veto edilmesinin yıkıcı etkileri olacağını belirtti Açıklaması - Son Dakika

İran'da reformist siyasetçi Mustafa Taczade, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak için yaptığı adaylık başvurusunu reddeden Anayasayı Koruyucular Konseyini (AKK) eleştirerek, "İran liderine yıkıcı gelişmeler konusunda uyarıda bulunuyorum." dedi.

AKK'nin kendisiyle birlikte 585 kişinin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunu veto etmesine tepki gösteren Taczade, yaptığı yazılı açıklamada, "AKK beni ve tanınan birçok kişiyi yasal olan adaylık hakkından mahrum etti. AKK, seçimleri yasalara aykırı ve anlamsız bir hale getirdi. Vetolar yasa dışıdır." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin artık atamaya dönüştüğünü savunan Taczade, şunları kaydetti:

"Kışla partisinin yürüttüğü seçim mühendisliğine karşı elimden geldiği kadar mücadele edeceğim. Halktan aldıkları maaşla görevi Anayasa'yı korumak olan AKK, halkın hukukunu çiğniyor."

AKK'yi "Anayasa'yı çiğnemek" ve üyelerini de "halkı düşmanlaştırmakla" suçlayan Taczade, "AKK üyelerinin hedefi azınlık yönetimi kurmak ve rejimin cumhuriyet vasfını yok etmek." ifadelerine yer verdi.

İran'ın önceki rejim gibi tek bir kişi tarafından yönetilmemesi ve tek sesli olmaması için aday olduğunu belirten Taczade, şunları kaydetti:

"Devletin görevi emperyalizmle mücadele adı altında eleştiride bulunanları ve muhalifleri haklarından mahrum bırakmak, itiraz edenleri bastırmak değildir. İran liderine yıkıcı gelişmeler konusunda uyarıda bulunuyorum. Ancak ben barışçıl yöntemleri kesinlikle terk etmeyeceğim."

İran lideri Hamaney'e çağrı

İran lideri Ali Hamaney'e çağrıda bulunan Taczade "Bedel ödeme pahasına İran liderinin ve mensuplarının yanlışlarını dile getireceğiz. Rehber (Hamaney), kalıcı güvenlik ve istikrar istiyorsa halkın taleplerine saygı göstermeli. İran'ı İslam Cumhuriyeti'nden, işlerin düzelmesini reformistlerin iktidara gelmesinden, seçim mekanizmasını da tek tek adaylardan daha önemli görüyorum. Rehberin yaptığı atamaların benim oyuma ihtiyacı yok." görüşlerini paylaştı.

Reformistlerin önde gelen adayları reddedildi

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak için adaylık başvurusunda bulunan 592 kişiden 585'inin veto edilmesine muhtelif çevreler tepki göstermişti.

Adayların rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen AKK'den yapılan açıklamayla, ılımlı muhafazakar eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile reformistlerin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski İran Meclisi Milletvekili Mesud Pizişkiyan ve Mustafa Taczade'nin adaylık başvuruları resmen reddedilmişti.

Reformistler daha önce yaptıkları açıklamada kendi adaylarının AKK tarafından onaylanmaması durumunda seçimlere katılmayacaklarını duyurmuştu.