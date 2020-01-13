İranlı siyasetçiden "Halk ile devlet arasındaki mesafe çok açıldı" yorumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İranlı siyasetçiden 'Halk ile devlet arasındaki mesafe çok açıldı' yorumu - Son Dakika

İranlı siyasetçiden "Halk ile devlet arasındaki mesafe çok açıldı" yorumu

6 saat önce

İran'daki Millet Birliği Partisi Genel Başkanı Ali Şekurirad, halk ile devlet arasındaki mesafenin çok açıldığını ve günden güne derinleşen bir çatlağa şahit olduklarını belirtti.

İranlı siyasetçiden

İran'daki Millet Birliği Partisi Genel Başkanı Ali Şekurirad, halk ile devlet arasındaki mesafenin çok açıldığını ve günden güne derinleşen bir çatlağa şahit olduklarını belirtti.

Şekurirad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin ve devletin mevcut yöntemlerle yönetilmesi halinde sonuç alınamayacağını savundu.

"Halk ile devlet arasındaki mesafe çok açıldı. Günden güne derinleşen bir çatlağa şahit oluyoruz." görüşlerini paylaşan Şekurirad, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının füzeyle vurulduğunun 3 gün boyunca açıklanmamasına da tepki gösterdi.

Şekurirad, şunları kaydetti:

"Kim ne niyetle uçağın füzeyle vurulması hatasının üstünü örtme kararı aldı bilmiyoruz. Bu, İran İslam Cumhuriyeti rejiminin çehresine asit dökmektir ve kolay tamir edilecek bir durum değildir. Tek çare iyi bir yönetim yaklaşımının benimsenmesidir."

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özlem Gültekin ile evlenen gazeteci Erhan Çelik baba oluyor
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a "Bu kadar mı korkuyorsunuz?" göndermesi Danla Bilic, "Aleyna Tilki ile öpüştü" iddialarına tepki gösterdi: Sanki herkes namuslu! Güzellik kraliçesi platformda tökezledi, sütyeninin düştüğünü fark etmedi

Son Dakika Haberleri
19:08 Tokat kavgayı ayırırken öldürülen liseli ahmet'in sınıfında hüzün - Son Dakika
19:08 Bursa'daki emekli vatandaş, her sabah gönüllü olarak sokakları temizliyor - Son Dakika
19:08 İşlediği cinayetin ardından intihar eden kişi, iki kardeşi de öldürmüş - Son Dakika
19:08 Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısını yaptı - Son Dakika
19:07 Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'a döndü (2) - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 19:12:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İranlı siyasetçiden "Halk ile devlet arasındaki mesafe çok açıldı" yorumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]