İranlı siyasiler ABD ile savaş ihtimalini "uzak" görüyor (2)

MUHAMMET KURŞUN - İranlı siyasetçiler Basra Körfezi
'ndeki gerginliğin Tahran
ile Washington
arasında sıcak bir çatışmaya dönüşmeyeceği ve iki ülke liderinin verdiği mesajların da bu yönde olduğu görüşünde.
Fars Milletvekili
Cemşid Caferpur da ABD
ile savaş olacağına inanmadığını ve Washington yönetiminin saldırmaya cesaret edemeyeceğini savunarak, "Savaş ABD için çok pahalıya mal olacak. Bazı kazanımlar elde etmesi mümkündür ancak İsrail
'den Suudi Arabistan
'a kadar bölgedeki tüm müttefikleri İran'ın füzelerinin hedefinde olacaktır." ifadelerini kullandı.
"Birkaçı hariç bölge ülkeleri de savaşın olmasını istemiyor"
Meclis Eğitim Komisyonu Sözcüsü ve Erdebil Milletvekili Hemayed Mirzade, İran lideri Ali Hamaney
'in savaşın çıkmaması noktasında kararlı olduğunu, ABD tarafının yaptığı açıklamalardan da herhangi bir çatışmanın yaşanmayacağına yönelik sinyaller geldiğini söyledi.
"Savaş, kimsenin çıkarına hizmet etmiyor." diyen Mirzade, şu değerlendirmede bulundu:
"Savaş ne bölge ülkelerinin çıkarına hizmet eder ne de müdahale etmek isteyen ülkelerin. O yüzden birkaçı hariç bölge ülkeleri de savaşın olmasını istemiyor. Her ne kadar düşmanımızın değirmenine su taşısalar da savaşın zararlarına olacağını bildikleri için bundan yana değiller. İranlı tüm siyasi taraflar ve ABD'li yetkililer, savaşın çıkmayacağına inanıyor."
"Kesinlikle ABD ile bir savaş olmayacak"
"ABD'nin Basra Körfezi'ndeki jandarması" olarak nitelendirdiği Şah rejiminin devrilmesinden sonra Washington yönetiminin 40 yıldır kendileriyle bu şekilde muamele ettiğini aktaran İran Meclisi Yargı ve Hukuk Komisyonu Sözcüsü Hasan Nevruzi, "Kesinlikle ABD ile bir savaş olmayacak." dedi.
Nevruzi, "Eğer ABD böyle bir şeye kalkışır ve saldırırsa biz elbette ki hazırız. ABD tehditlerinin İran için bir anlamı yok. Rusya
, Çin
, Türkiye
, Pakistan
ve bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi artıracağız. ABD ile hiçbir şekilde müzakere yapmayacağız ve ona ihtiyacımız yoktur." diye konuştu.
"İçeriden teslim olmamız için ekonomik baskı yöntemini kullanıyorlar"
Yezd Milletvekili Muhammed Rıza Sabbagiyan ise Orta Doğu
ve Basra Körfezi'nde İran'ın öncülüğündeki "direniş hattı" ile ABD ve onun bölgedeki müttefikleri arasında bir gerginlik yaşandığını ifade etti.
Sabbagiyan, "ABD bizimle savaşacak şartlarda değil. Savaş tehditleri devlet yetkililerimizi ve halkımızı korkutmak için ortaya atılıyor. İsrail füzelerimizin hedefindedir ve o yüzden savaşın olacağını düşünmüyorum. İçeriden teslim olmamız için ekonomik baskı yöntemini kullanıyorlar. O yüzden hükümet halkın ekonomik sorunlarının çözülmesi için çalışmalıdır." ifadelerini kullandı.
İmar Komisyonu Üyesi Mehrdad Bauc Lahuti de ABD ile savaş ihtimaline ilişkin şu görüşleri paylaştı:
"Ne biz savaş istiyoruz ne de ABD böyle bir şeye cüret edebilir. Eğer savaş ateşi yakılırsa, o ateşin kıvılcımları yakanların eteklerini saracaktır. ABD İran'ın askeri gücünü biliyor o yüzden böyle feci bir yanlışa düşeceklerini zannetmiyorum."