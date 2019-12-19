İranlı sosyolog Fazli: "Halkın yüzde 85'i ülkenin gidişatından rahatsız" - Son Dakika
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İranlı sosyolog Fazli: "Halkın yüzde 85'i ülkenin gidişatından rahatsız"

6 saat önce

İranlı sosyolog Muhammed Fazli, halkın yüzde 85'inin ülkedeki gidişattan memnun olmadığını söyledi.

İranlı sosyolog Fazli:

İranlı sosyolog Muhammed Fazli, halkın yüzde 85'inin ülkedeki gidişattan memnun olmadığını söyledi.

Entekhab haber sitesine göre Fazli, Tahran'da düzenlenen ve geçen ay benzin zammı sonrası meydana gelen sokak gösterilerinin ele alındığı "Köz Altındaki Ateş: Kasım Ayı Gösterilerinin Değerlendirilmesi" başlıklı panelde konuştu.

"Yöneticiler şunu bilmelidir ki halkın yüzde 85'i ülkenin gidişatından rahatsız." ifadelerini kullanan Fazli, yetkililerin "geç olmadan" halkın sesine kulak vermesi gerektiğini dile getirdi.

Fazli, "Devlet halkın güvenini kazanmalıdır. Protestolardan dış güçlerin istifade ettiğini biliyorlar fakat başka bir çıkar yol bulamıyorlar. Yapılan araştırmalara göre, halkın yüzde 62'si, devletin göstericilerle diyalog kurmasını istiyor." değerlendirmesini yaptı.

Göstericilerin çoğunun toplumun alt gelir grubundan olduğuna işaret eden Fazli, "Toplumsal adaletsizlik sürerse, toplumun geleceğe dair ümidi kalmayacak. Bu durum halkın daha da öfkelenmesine yol açacaktır." şeklinde konuştu.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor dönemden geçen İran halkı, 15 Kasım'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatının bin tümenden 3 bin tümene yükseltilmesinin ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi bir açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü belirtmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 6 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı ve tutuklulara yapılan muameleden endişe duyduğunu belirtmişti.

Tahran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:28 Kaynak: AA
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