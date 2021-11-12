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İranlı Sünni alim İsmailzehi'den ülkede artan idamlara tepki - Son Dakika

İranlı Sünni alim İsmailzehi'den ülkede artan idamlara tepki

12.11.2021 10:13
İranlı Sünni alim İsmailzehi'den ülkede artan idamlara tepki

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, ülkede idam hükümleri ve infazların arttığını belirterek bu duruma tepki gösterdi.

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, ülkede idam hükümleri ve infazların arttığını belirterek bu duruma tepki gösterdi.

İsmailzehi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde idam kararları ve infazların arttığını ifade etti.

Sünni alim İsmailzehi, şunları kaydetti:

"Son süreçte idam kararlarının infazı arttı. Hazreti Peygamber, Raşit Halifeler ve Ehli Beyt İmamları döneminde böylesi idam kararlarının bir benzeri görülmemiştir. Yargı yetkililerinden böylesi hükümlerin çıkarılması ve uygulanması konusundaki görüşlerini gözden geçirmelerini talep ediyoruz."

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları İran Özel Raportörü Cavid Rehman, 26 Ekim'de BM Genel Kurulu İnsan Hakları Komitesinde yaptığı konuşmada, İran'ın idam cezasını "endişe verici düzeyde" uygulamaya devam ettiğini belirtmişti.

İran'ın 2020'de 4'ü çocuk, 250'den fazla mahkumu idam ettiğini kaydeden Rehman, bu yıl da 9'u kadın, 1'i çocuk 230 kişinin gizlice idam edildiğini söylemişti.

Togo Cumhuriyeti, Twitter, Sünni, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İranlı Sünni alim İsmailzehi'den ülkede artan idamlara tepki - Son Dakika


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