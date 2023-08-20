İranlı Sünni din adamı Fethi Muhammed Nakşibendi tutuklandı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Rasek kentinin Sünni din adamı Mevlevi Fethi Muhammed Nakşibendi'nin "ülke yönetimini karalamak", "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak" ve "halkı kışkırtmak" gibi suçlamalarla tutuklandığı bildirildi.

İran Yargı Erkine ait Mizan Haber Ajansına göre, Rasek kentinin Cuma İmamı Nakşibendi, tutuklandı.

İranlı Sünni din adamının son aylarda ülke yönetimine karşı "sert ve provokatif" tutum aldığı için yetkililer tarafından uyarılmasına rağmen "yasa dışı" eylemlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Nakşibendi'nin "ülke yönetimini karalamak", "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak" ve "asılsız sözlerle halkı kışkırtmak" gibi suçlamalarla tutuklandığı kaydedildi.

Fethi Muhammed Nakşibendi, daha önce de İran yargı makamları tarafından ifadeye çağrılmıştı.