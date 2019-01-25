İranlı Sürücü, Uyuşturucu Haplarla Yakalandı
3 saat önce
VAN'da jandarmanın yaptığı yol kontrolü sırasında İran plakalı aracın sürücüsünün üzerinde 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.
VAN'da jandarmanın yaptığı yol kontrolü sırasında İran
plakalı aracın sürücüsünün üzerinde 200 uyuşturucu hap ele geçirildi. Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Gevaş- Tatvan
Karayolu'nda yol kontrolü yaptı. Kontrol sırasında İran plakalı araç durduruldu. Aracın İran uyruklu sürücüsünün üzerinde naylonlara sarılı halde 200 uyuşturucu hap ele geçirildi. Adı açıklanmayan sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
- Van
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:14 Kaynak: DHA
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