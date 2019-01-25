Son Dakika Haberleri: İranlı Sürücü, Uyuşturucu Haplarla Yakalandı

İranlı Sürücü, Uyuşturucu Haplarla Yakalandı

3 saat önce

VAN'da jandarmanın yaptığı yol kontrolü sırasında İran plakalı aracın sürücüsünün üzerinde 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İranlı Sürücü, Uyuşturucu Haplarla Yakalandı, System.String[]
VAN'da jandarmanın yaptığı yol kontrolü sırasında İran plakalı aracın sürücüsünün üzerinde 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş- Tatvan Karayolu'nda yol kontrolü yaptı. Kontrol sırasında İran plakalı araç durduruldu. Aracın İran uyruklu sürücüsünün üzerinde naylonlara sarılı halde 200 uyuşturucu hap ele geçirildi. Adı açıklanmayan sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:14 Kaynak: DHA

Van, İran, Güncel
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