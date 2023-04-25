Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan adam, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan adam, yaşamını yitirdi

25.04.2023 19:58

İran'dan İstanbul'a gelen 63 yaşındaki İsveç vatandaşı Rupen Harotonian, midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüller patlayınca fenalık geçirdi. Apar topar hastanenin yolunu tutan adamın midesinde yüklü miktarda uyuşturucu tespit edildi. Şahsın midesindeki maddelerin 6 parçası doktorlar tarafından çıkarılırken, ölüm riski göz önünde bulunularak ameliyata devam edilemedi. Şahıs aynı gece vücuduna karışan yüksek doz uyuşturucu madde sebebiyle hayatını kaybetti.

63 yaşındaki Rupen Harotonian, İran'dan bindiği uçak ile İstanbul Havalimanı'na geldi. Rupen Harotonian İsveç pasaportunu kaybedince aktarma yapacağı İsveç uçağına binemedi. Havalimanı yakınında Arnavutköy'de bir otele yerleşen Rupen Harotonian, kaybettiği pasaportu yeniden çıkarmak için işlemleri başlattı. Ancak ertesi gün akşam saatlerinde Harotonian konakladığı otelde karın ağrısı şikâyeti ile fenalaştı. Rupen Harotonian, otel görevlilerinden ambulansı aramasını istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yabancı uyruklu şahıs Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MİDESİNDE UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan röntgenleme sonucunda şahsın midesinde yüklü miktarda afyon sakızı olarak tabir edilen uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. 63 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs ambulans ile Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Midesinde uyuşturucu taşıyan adam, kapsüller patlayınca hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Doktorların müdahalesi ile şahsın midesinde bulunan maddelerin 6 parçası çıkartılabilirken, ölüm riski nedeniyle ameliyata devam edilemedi. Hastanede müdahalesi devam eden şahıs aynı gece vücuduna karışan uyuşturucu madde nedeniyle yaşamını yitirdi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yabancı uyruklu şahsın otele gelip kayıt yaptırdığı ve kısa süre sonra resepsiyona inerek yardım istediği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde kişinin resepsiyon katında baygınlık geçirdiği ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındığı görüldü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Tuncay Öter: Gümrük kapıları hava gelsin diye sonuna kadar açık. Elini kolunu sallayan ortalıkta geziyor, Cevap Yaz 40 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika 3. Sayfa Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan adam, yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan adam, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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