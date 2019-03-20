Son Dakika Haberleri: İranlı Turist Kafilesi Marmaris'te

İranlı Turist Kafilesi Marmaris'te

35 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesine İran'dan turist kafilesi geldi.

İranlı Turist Kafilesi Marmaris'te, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesine İran'dan turist kafilesi geldi.

Ülkelerindeki nevruz bayramı dolayısıyla tatile çıkan İranlı turistler, ilçedeki otellere yerleşti. İranlılar ilk olarak Uzunyalı Sahili ve Yat Limanı'nda yürüyüşe çıktı.

İran'dan turist getiren Dorado Turizm yetkilisi İsmail Özbozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İranlı turistlerin uzun süren bir nevruz bayramı yaşadıklarını, Marmaris'te nevruz süresince 2 bin İranlı'nın tatil yapacağını söyledi.

İran'daki döviz kuru artışından dolayı Türkiye'ye gelecek turist sayısında azalma görülse de Marmaris'in bu durumdan fazla etkilenmeyeceğini dile getiren Özbozdağ, şöyle konuştu:

"Nevruz, 6 Nisan'a kadar devam eden uzun bir bayram. İran'daki döviz artışından dolayı turist sayısında düşüş var. Marmaris'in butik yapısından dolayı geçen yıldaki rakamları yakalamaya çalışıyoruz. Marmaris konumundan dolayı biraz daha şanslı. Rezervasyonlarımız devam ediyor. İran'dan Marmaris'e nevruz boyunca 2 bin turist gelmiş olacak."

İranlı turistlerin bugün ve yarın, kaldıkları otellerinde nevruz kutlaması yapacakları belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:28 Kaynak: AA

Muğla, İran, turist, Marmaris, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'da Yolcu Uçağı İniş Sırasında Alev Aldı Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Eş Zamanlı Operasyondan İlk Görüntüler Geldi Berat Albayrak Babasının Koluna Girip Mezarlığa Gitti Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 19:03:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İranlı Turist Kafilesi Marmaris'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]