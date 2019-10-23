Son Dakika Haberleri: İranlı turistin halk otobüsünde unuttuğu para dolu cüzdan bulundu
Son Dakika Güncel İranlı turistin halk otobüsünde unuttuğu para dolu cüzdan bulundu

İranlı turistin halk otobüsünde unuttuğu para dolu cüzdan bulundu

44 dakika önce

Antalya'da, halk otobüsünde cüzdanını unutarak Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen İranlı turist, cüzdanına kavuştu.

İranlı turistin halk otobüsünde unuttuğu para dolu cüzdan bulundu, System.String[]

Antalya'da, halk otobüsünde cüzdanını unutarak Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen İranlı turist, cüzdanına kavuştu.

İranlı turist Ali Jafari, Sarısu-Eski Varsak Hattı'nda çalışan halk otobüsüne bindi. Otobüsten indikten sonra cüzdanını kaybettiğini fark eden Jafari, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine durumdan haberdar edilen otobüs şoförü Barış Sözen, Atatürk Bulvarı'nda araçta yaptığı aramada, içinde 5 bin dolar, 100 İsviçre Frangı ve 1115 lira olan cüzdanı buldu.

Sözen, Sarısu Depolama Alanı'nda cüzdanı Jafari'ye teslim etti.

Jafari, şoföre ulaşmasına yardımcı olanlara ve Sözen'e teşekkür etti.

Antalya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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