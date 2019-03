İranlı turistler bu yıl üzdü Nevruz Bayramı nedeniyle her yıl yoğun olarak Trabzon 'u tercih eden İranlı turistler bu yıl geçtiğimiz yılı arattıTÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı:"Trabzon'a gelen İranlı turist sayısında geçen yıla göre yarı yarıya düşüş oldu"TRABZON - Nevruz Bayramı sebebiyle her yıl Trabzon'a gelen İranlı turist sayısında geçen yıla göre bu yıl yarı yarıya azalma olduğu belirtildi.Turizm sezonunun açılmasına az bir zaman kala her yıl olduğu gibi bu sene de Nevruz Bayramı dolayısıyla özellikle İranlı turistler Trabzon'a gelmeye başladı. Geçen yıla göre şehre gelen İranlı turist sayısındaki azalma dikkat çekerken, Türkiye Seyahat Acenteler Birliği Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İran ve Azerbaycan 'dan 21 Mart itibariyle Nevruz Bayramı tatili nedeniyle turistlerin bölgeye gelmeye başladığını kaydeden Kantarcı "Geçen yıla göre değerlendirecek olursak bu sene özellikle İran'dan gelen misafir sayımız biraz daha az. Tabi bu bizim geçmiş dönemlerde vermiş olduğumuz hizmetin düşüklüğünden ya da farklı sebeplerden değil. Bunun sebebi İran'daki geçtiğimiz sezon yaşanan bazı ekonomik problemler. Paralarında değer kaybı yaşandı. Bundan dolayı sayılarda azalma var. Son birkaç gündür toparlamaya başladı. Geçen haftaya göre yaşanan düşüş kendini toparlıyor. Ama geçen seneki rakamlara maalesef ulaşamayacağız gibi gözüküyor" dedi. Körfez ülkelerinden gelecek turistler sevindirecekBu sene Orta Doğu 'dan gelecek olan turist sayısında artış beklediklerini belirten Volkan Kantarcı, "Tarifeli uçuşlarda sayı anlamında artış var. Tarifeli uçuşlarla ilgili olarak bir dönem Suudi Arabistan tarafından imzalanmama, yetki verilmeme gibi bir durum söz konusuydu. Bu durum aşıldı. Dolayısıyla Ramazan Bayramı itibariyle asıl ana sezon dediğimiz 3 aylık dönemdeki gelecek olan turist ve özellikle Orta Doğu'dan gelecek yabancı sayısında artış bekliyoruz. İç pazarda da geçen yıla göre hareketlilik bekliyoruz. Ön rezervasyonlar, hem uçak biletleri, hem otel rezervasyonları anlamında geçen seneye göre biraz daha farklı. Tabi önemli olan bu 3 aylık dönem dışındaki sayıyı arttırabilmek. Bunla ilgili olarak da çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.Şehir merkezindeki trafik turizme zarar veriyorGelen turistlerin şehir esnafına büyük katkısı olduğunu söyleyen Kantarcı, "Gelen turistler şehir esnafına büyük bir katkı sağlıyor. Ama bu katkıyı biraz daha arttırabilmemiz gerekiyor. Bunun için de şehir esnafıyla beraber tur gruplarını gelen misafirleri buluşturabilmemiz gerekiyor. Burada, Trabzon özelinde trafik problemimiz vardı. Umarım seçim sonrasında gelecek olan belediye başkanlarımız bu sorunu halledecek diye umuyoruz. Bunu hem geçmiş dönemdeki yöneticilerimize, hem de seçim sürecinde aday olan yöneticilere ilettik. Şehre gelen tur otobüslere halen daha ceza yemeye devam ediyor. Neticede bizim maksadımız sadece alışveriş merkezlerine gidip alışveriş yapsınlar değil şehir merkezine gelip bizim çarşımızı, bedestenimizi görsünler, Kemeraltımızı ziyaret etsinler. Buralardan da alışveriş yapsınlar. Yöresel ürünlerimizi alma imkanı bulsunlar. Bunu sağlayabilmemiz için de şehir merkezlerine turistlerimizi getirip indirebilmemiz, tekrar o noktadan alıp otellerine getirebilmemiz gerekiyor" diye konuştu.