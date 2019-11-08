Son Dakika Haberleri: - İranlı turistler Moein konseri ile coştu
Son Dakika Genel - İranlı turistler Moein konseri ile coştu

- İranlı turistler Moein konseri ile coştu

7 saat önce

- İranlı turistler Moein konseri ile coştuVAN - İranlı turistler Royal Tours tarafından düzenlenen Moein konseri ile coştu.

- İranlı turistler Moein konseri ile coştu

VAN - İranlı turistler Royal Tours tarafından düzenlenen Moein konseri ile coştu.

Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda düzenlenen konsere İranlı turistler yoğun ilgi gösterdi. 1979 İran İslam Devrimi'nin ardından ABD'ye yerleşen ve ülkesine girişi yasaklanan Moein, binlerce İranlı turistin ilgi gösterdiği konserde hayranlarının karşısına çıktı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı konsere gelen İranlılar ellerindeki poster ve çiçeklerle Moein'e büyük ilgi gösterdi. Saat 21.00'de başlayan konserde sanatçının seslendirdiği şarkılarla kimi zaman dans eden İranlı turistler, kimi zaman ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Moein'i çok sevdiklerini ifade eden İranlı turistler, Van'da böyle bir konserin düzenlenmesinin çok önemli olduğunu vurguladılar.

- İranlı turistler Moein konseri ile coştu

Nur Tatar, Edremit, İran, Van, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü Acun Ilıcalı'dan "Aylık gelirin ne kadar?" sorusuna cevap: Bunu 6 saatte hesaplarız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:45:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - İranlı turistler Moein konseri ile coştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]