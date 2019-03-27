Son Dakika Haberleri: İranlı Turistler, Nevruzu Palandöken'de Geçiriyor

İranlı Turistler, Nevruzu Palandöken'de Geçiriyor

1 saat önce

İranlı turistler, nevruzu Palandöken'de geçiriyorERZURUM - İranlı turistlerin iki haftalık nevruz tatili için Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etmesi üzerine otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı.

İranlı turistler, nevruzu Palandöken'de geçiriyor

ERZURUM - İranlı turistlerin iki haftalık nevruz tatili için Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etmesi üzerine otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı.
Kayak merkezindeki otellerde nevruz dolayısıyla İranlı turistler için özel eğlence programları ve etkinlikler hazırladı. Çoğunluğu gençlerden oluşan İranlı turistler, gün boyu kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevruz Bayramı tatili nedeniyle Palandöken'e gelen İranlılar, gönüllerince eğleniyor. Türkiye'ye karayolu ile gelen İranlı turistler, Palandöken'deki Dedeman, Sway, Polat ve Palan otelleri doldurdu. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Palandöken'de baharın gelişini kutlayan İranlı gençler, gündüz kayak ve snowboard yapıyor, geceleri de otellerin diskolarında sabahın ilk ışıklarına kadar eğleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:46 Kaynak: İHA

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