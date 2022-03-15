İranlı turistler, Van'da çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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İranlı turistler, Van'da çiçeklerle karşılandı

15.03.2022 13:15
İranlı turistler, Van'da çiçeklerle karşılandı

Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlılar, Kapıköy Sınır Kapısı'nda çiçeklerle karşılandı.

Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlılar, Kapıköy Sınır Kapısı'nda çiçeklerle karşılandı.

Tatil için Türkiye'ye gelen çok sayıda turist, kara yoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) temsilcileri, turistleri karanfillerle karşılayarak, 29 Mart'a kadar devam eden "Shopping Fest"e davet etti.

Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl kente turist akını olacağını söyledi.

Turistler için tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Çeliktaş, "Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Hem ilimiz hem de ülkemiz için çok önemli. Büyük katma değer bekliyoruz. Günlük 5 bin turistin giriş yapmasını bekliyoruz. Kapımız 7/24 açık olarak hizmet veriyor. Kentte tüm hazırlıklar yapıldı." diye konuştu.

İranlı turist Tara Vahbani de "Türkiye ile kültürümüz aynı. İranlılar olarak Türkiye'yi çok seviyoruz. En yakın şehir de Van. Bu nedenle hem alışveriş yapmak hem de eğlenmek için her yıl buraya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

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İranlılar, Türkiye, Kapıköy, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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