İranlı turistler Van'da köpük partisiyle serinliyor - Son Dakika
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İranlı turistler Van'da köpük partisiyle serinliyor

09.08.2023 12:22

Yaz tatilini Van'da geçiren İranlı turistler, Akdeniz sahillerini aratmayan köpük partisiyle serinliyor. İranlılar rejimin sert tutumu nedeniyle yaz tatillerinde çoğunlukla farklı ülkeleri tercih ediyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, çevre illerin yanı sıra İran'dan gelen turistler Van Gölü'nün sodalı suyunda serinliyor.

KÖPÜK PARTİLERİ DÜZENLENİYOR

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Van Gölü'nü tercih ederken, yaz tatilini değerlendirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler ise havuz başında düzenlenen köpük partileriyle eğlenceli zaman geçiriyor.

AKDENİZ SAHİLLERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER

Türkçe ve Farsça müzikler eşliğinde yapılan köpük partisine katılan İranlı turistler, bir yandan dans ederken bir yandan da serinlemenin keyfini yaşadı. Akdeniz sahillerini aratmayan köpük partisiyle turistler eğlencenin keyfini çıkarıyor.

KENTİ ÇOK SEVİYORLAR

Van'ı çok sevdiklerini ve her fırsatta geldiklerini aktaran İranlı turistler, aşırı sıcaklardan bunaldıklarını ve bu nedenle havuz başında serinlediklerini söylediler.

İşte köpük partisinden kareler;

Kendi ülkelerinde yapamadıklarını Van'da yapıyorlar! İranlı turistlerden köpük partisi
Kendi ülkelerinde yapamadıklarını Van'da yapıyorlar! İranlı turistlerden köpük partisi
Kendi ülkelerinde yapamadıklarını Van'da yapıyorlar! İranlı turistlerden köpük partisi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Paravan Hesap: İranlı kadınlar da Arapların çoğu zaten Cehennem kurulunda deseler önce makyajımızı yapalım derler. Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Turizm İranlı turistler Van'da köpük partisiyle serinliyor - Son Dakika


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