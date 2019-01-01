Son Dakika Haberleri: İranlı Turistler Yeni Yıla Van'da Dans Ederek Girdi

İranlı Turistler Yeni Yıla Van'da Dans Ederek Girdi

25 dakika önce

Van'a gelen İranlılar, Büyük Urartu Oteli'ndeki eğlence merkezinde yeni yıla dans ederek girdiler.

Van'a gelen İranlılar, Büyük Urartu Oteli'ndeki eğlence merkezinde yeni yıla dans ederek girdiler.

İranlı turistlerin gözde tatil yeri haline gelen Van'daki eğlence merkezleri, bu yıl da dolup taştı. Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, yılbaşı gecesi sabaha kadar eğlenerek ve dans ederek girdi.

EĞLENCE MERKEZLERİ İRANLI TURİSTLERLE DOLUP TAŞTI

Her yılbaşı olduğu gibi bu yıl'da Van'daki bir çok eğlence merkezi İranlı turislerle dolup taştı. İranlı turisler kiraladıkları eğlence merkezinde çoşkuyla yeni yıla girdi. Büyük Urartı Oteli'nde eğlence merkezinde Farsça şarkılar eşliğinde doyasına eğlenen İranlı turistler, Türkiye'yi ve özellikel Van'ı çok sevdiklerini belirterek, Herkesin yeni yılını kutluyoruz. Bu yılın barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyoruz. Herkeze mutlu yıllar. Van'ı çok seviyoruz.Çok iyi eğlendik. diye konuştular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:06 Kaynak: DHA

Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 05:31:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İranlı Turistler Yeni Yıla Van'da Dans Ederek Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]