İranlı turistler, yılbaşında Van'a akın etti! Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika
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İranlı turistler, yılbaşında Van'a akın etti! Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

01.01.2023 08:23

İranlı turistlerin yeni yıl dolayısıyla geldikleri Van'da otellerin tam kapasite doldu. Eğlence mekanlarında yeni yılı kutlayan İranlılar 2023'e gönüllerince eğlenerek girdi.

Van'da yeni yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. 2023'e eğlenerek girmek isteyenler mekanları doldurdu. Eğlence mekanları dolup taştı. Ülkelerindeki resmi tatil ve izin günlerini geçirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, yılbaşı programı için de yine kenti tercih etti.

Van'a yılbaşında İranlı turist akını! Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

OTEL DOLULUK ORANLARI YÜZDE 100'E ULAŞTI

İran sınırındaki Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan son bir hafta içinde 20 bine yakın İranlı yurda giriş yaptı. Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, otellerdeki doluluk oranlarını yüzde 100'e ulaştırdı. Van'daki eğlence mekanlarında ve otellerde düzenlenen yılbaşı programlarına katılan İranlılar, 2023'e gönüllerince eğlenerek girdi.

Van'a yılbaşında İranlı turist akını! Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

YENİ YILA KENDİ MÜZİKLERİYLE GİRDİLER

Konakladıkları otel ve kentteki eğlence mekanlarında düzenlenen eğlence programına katılan İranlı turistler, kendi müzikleriyle yeni yıla girdi. İranlılar, yeni yılın herkese huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu. Noel Baba kıyafeti giyen otel çalışanları ile eğlenen turistler, 'mutlu yıllar' diyerek herkesin yeni yılını kutladı.

Van'a yılbaşında İranlı turist akını! Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

"BİZ ONLARI TURİST OLARAK SAYMIYORUZ"

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Yunus Yüksel, yeni yıl için kente gelen İranlı turistlerin otelleri doldurduğunu söyledi. Yüksel, "2023 yılına girerken İranlı turistler yine Van'ı tercih ettiler. Otellerimizin doluluk oranları yüzde yüze ulaştı. Biz İranlı turistleri artık turist olarak saymıyoruz. Onlar bizden birileri. Buraya gelip alışveriş yaptılar, yeni yıla da eğlenerek girdiler" dedi.

Van'a yılbaşında İranlı turist akını! Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

DENETİMLER GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Kentte yeni yıl kutlamalarında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: DHA
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