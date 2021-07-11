İranlı turistlere "İstanbul'a gel 2 bin 700 liraya BioNTech ol" kampanyası başlattığı öne sürüldü! Yer şişlide bulunan bir seyahat acentesi

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği (OTSAD) Başkanı Hüseyin Kırk, İstanbul'u tercih eden İranlılar için yalan bir kampanya başlatıldığını iddia etti. Turistlerin hayatıyla oynayacak bir reklam yayınlandığını söyleyen Kırk, "İstanbul'a gel 2 bin 700 lira karşılığında BioNTech aşısı ol" deniyor. İstanbul'a gelenler ikamet ve oturum izni almadan aşı oluyor. 2. aşıyı 2 gün sonra yapıyorlar. İlk dozu saygın bir klinikte yapıyorlar. Kişi başı 2 bin 700 TL para alıyor" dedi.

"İNSAN SAĞLIĞI İLE OYNANIYOR"

Hüseyin Kırk, "En vahimi de eğer kalp krizi geçirebilecek veya sağlık problemi yaşayabilecek olan kişiler var ise 'Bunun hiçbir şekilde sorumluluğunu almıyoruz' ifadelerine imza attırıyorlar. İnsan sağlığıyla nasıl oynanıyor. e-Nabız'dan kayıt alınmıyor, ve aşı kartı veriyorlar. 2 bin 700 lira uğruna kim bilir hangi sahte aşıları hangi sahte olan iğneleri bu insanlara enjekte ettiler" ifadelerini kullandı.

HERHANGİ BİR KANIT BULUNAMADI

İddiaların odağındaki seyahat acentesine, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ve Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü Ekiplerince denetleme yapıldı. Söz konusu adreste aşı veya aşılamaya dair herhangi bir kanıt bulunamadı.