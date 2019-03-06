İranlı Turistlerin Kıymetini Bilin"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Faruk Biner, Nevruz Bayramı öncesinde kente gelmeye başlayan İranlı turistlerin kentten memnun ayrılmaları için esnafın gereken hassasiyeti göstermesini istedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Faruk Biner, Nevruz Bayramı öncesinde kente gelmeye başlayan İranlı turistlerin kentten memnun ayrılmaları için esnafın gereken hassasiyeti göstermesini istedi.



İranlı turistleri kente çekmek için Van'da 15-29 Mart'ta "Shopping Fest 2019" alışveriş festivalinin düzenleneceğini anımsatan Biner, Van'ın İranlılar için önemli bir kent olduğunu, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



Ülkelerindeki Nevruz tatili döneminde İranlıların Van'a gösterdiği ilginin korunması ve sürdürülebilmesi için tüm kent yaşayanlarının ortak çaba göstermesi gerektiğini kaydeden Biner, şöyle devam etti:



"İran'da başlayacak Nevruz tatili nedeniyle yoğun İranlı turist bekliyoruz. Kentimiz İranlıların tercih ettiği bir il. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Son yıllarda İranlıların kent ekonomisine kazanımları hepimizin kabul ettiği bir durum. Bu olumlu sürecin devam etmesi için kentte yaşayan herkesin sorumluluk sahibi olması gerekir. Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan başlayarak ilimizde bulundukları süre içinde özellikle esnaf ve tüccarımızın, otel yönetici ve çalışanlarımızın, bu kentte bulunan herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi gerekir. Bu ilimizin geleceği açısından oldukça önemlidir. Esnaf ve tüccarımız uygun fiyat ve kalite konusunda gerekli duyarlılığı göstermelidir. Ayrıca farklı bir ülkede oldukları için rahat hareket eden İranlı turistlere hoşgörülü ve iyi ev sahipliği yapmalıyız."



Biner, İranlıların yaptıkları alışverişle de esnafın yüzünü güldürdüğünü anımsatarak, "Bu konuda çifte standart müşteri memnuniyeti açısından sorun teşkil edeceği gibi, bizlere de zarar vermektedir. İlimize gelen İranlılar Van'ın aynı zamanda turizm elçileridir. Konuklarımızı ne kadar iyi ağırlayabilirsek kalma sürelerini o kadar uzatmış olacağız. Fırsatçılara pirim vermemeliyiz. Çünkü aldatılan bir turist bile kentimiz ekonomisine zarar verecektir." ifadesini kullandı.

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