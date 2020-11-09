İranlı Türkler, Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı - Son Dakika

Dağlık Karabağ'ın en önemli şehirlerinden Şuşa'nın kurtarılmasını sevinç gösterisiyle karşılayan İranlı Türkler, "Yaşasın Azerbaycan" ve "Karabağ Azerbaycan'dır" sloganları attı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, Batı Azerbaycan eyaletinin merkez şehri Urumiye, Miyanduab ve Maku kentinde, Doğu Azerbaycan eyaletinin merkez şehri Tebriz ve Merend kentinde, Erdebil eyaletine bağlı Meşginşehr kentinde halk, Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtuluşunu havai fişekler, araç konvoyları ve tatlı dağıtarak kutladı.

İran 'ın kuzeybatı bölgesinde çoğunlukla Türklerin yaşadığı kentlerde halk, Dağlık Karabağ 'ın en önemli şehirlerinden Şuşa'nın, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan 'ın işgalinden kurtarılmasını kutladı.

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