Son Dakika Haberleri: İranlı Tusitler Nevruz Bayramı İçin Rize'yi Tercih Etti

İranlı Tusitler Nevruz Bayramı İçin Rize'yi Tercih Etti

40 dakika önce

İran'da, geleneksel olarak 21 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanan Nevruz Bayramı'nı Türkiye'de kutlamak isteyen bir grup İranlı turist kutlamalar için Rize'yi tercih etti.

İranlı Tusitler Nevruz Bayramı İçin Rize'yi Tercih Etti, System.String[]
İran'da, geleneksel olarak 21 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında kutlanan Nevruz Bayramı'nı Türkiye'de kutlamak isteyen bir grup İranlı turist kutlamalar için Rize'yi tercih etti.

Bayram kutlamaları için Rize'nin İkizdere ilçesinde gelen İranlı turistler otelin önünde ateş yakarak üzerinden atladı. Nevruz Bayramını kutlamak için Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan, yer altından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kaliteli sularından olduğu belirtilen termal su oteli Ridos'a gelen İranlı turistler, doyasıya eğlendi. Nevruz ateşi üzerinden atlayan turistler daha sonra kendilerine has ezgiler eşliğinde dans ederek halk oyunları oynadı.

Nevruz Bayramı dolayısıyla Karadeniz'e geldiklerini anlatan İranlı turistler, bölgenin doğasına, yemeklerine ve misafirperverliğine hayran kaldıklarını belirtirken Ridos Termal Otel Genel Müdürü Cemal Akın ise bin 430 kilometre ile Türkiye'nin en uzun tüneli Ovit Tüneli'nin açılmasıyla birlikte İran ve Irak'tan önemli bir turist potansiyeli aldıklarını dile getirdi. Akın, "Misafirlerimiz Nevruz kutlaması için İkizdere'ye geliyorlar. Hem eğleniyorlar hem de şifa kaynağı termal havuzun sefasını sürüyorlar. Bölgemizin yeşili, yağmuru, oksijeni onları buraya çekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın tahlillerine göre termal suyumuz eklem ağrıları, romatizmal rahatsızlıklar, bel ve boyun ağrıları, cilt rahatsızlıkları ve kadın doğum hastalıklarına, böbrek taşı düşürülmesine de iyi geliyor. Misafirlerimiz hem tatil yapıyor, hem şifa buluyor" ifadelerini kullandı. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:30 Kaynak: İHA

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