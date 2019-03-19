İranlı Ünlü Model ve Oyuncu Sinema Projeleri İçin Türkiye'ye Geliyor
2 saat önce
Ünlü İranlı model ve futbolcu Hossein Dadashzadeh, bir film projesi için Türkiye'ye gelecek.
Ünlü İranlı model ve futbolcu Hossein Dadashzadeh, bir film projesi için Türkiye
'ye gelecek. Adı şimdilik bilinmeyen yapımda Dadashzadeh, başrolde yer alacak.
Ünlü İranlı model ve futbolcu Hossein Dadashzadeh, Türkiye'de ilk projesinin startını vermek üzere önümüzdeki günlerde İstanbul
'da olacağı bildirildi. Türk yapımcı Tolgahan Tuğlu
'yla bir araya gelecek olan genç aktör, milli takımlar düzeyindeki futbol kariyerine Türk sineması için ara verecek.
Adını özellikle İran ve Rusya
'da, Kıvanç Tatlıtuğ
, Kenan İmirzalıoğlu
, Burak Özçivit
gibi modellikle duyuran ve 2019 yılı içerisinde Türkiye'de çekilecek bir yapımda başrolde yer alacağı belirtilen Dadashzadeh, Türk dizi ve sinema sektöründe yeni bir yüz ve farklı karakterlerle izleyenlerin karşısına çıkacak. Dadashzadeh, proje seçimi konusunda oldukça titiz davrandığı kaydediliyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:18 Kaynak: İHA
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