İranlı ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İranlı ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti gözaltına alındı

17.12.2022 22:16
İranlı ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti gözaltına alındı

İranlı ünlü sinema oyuncusu Taraneh Alidoosti'nin ülkedeki rejim karşıtı gösterilere destek vermek, doğru olmayan içerikler paylaşmak ve eylemleri kışkırtmak gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

İranlı ünlü sinema oyuncusu Taraneh Alidoosti'nin ülkedeki rejim karşıtı gösterilere destek vermek, doğru olmayan içerikler paylaşmak ve eylemleri kışkırtmak gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
İran basınında yer alan habere göre, İranlı ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti gözaltına alındı. Kadın Sinema Oyuncularına Yönelik Şiddetle Mücadele heyeti üyesi Sümeyye Mirşemsi'nin İranlı sinema oyuncusu Alidoosti'nin emniyet güçlerince gözaltına alındığını teyit ettiği belirtildi. Alidosti'nin ülkedeki rejim karşıtı gösterilere destek vermek, doğru olmayan içerikler paylaşmak ve eylemleri kışkırtmak gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.
Alidoosti, 9 Aralık'ta sosyal medya hesabından başı açık bir şekilde elinde "kadın, yaşam, özgürlük" yazılı pankartla paylaşım yapmış ve ülkedeki gösterilere destek vermişti. Tahran'da Muhsin Şikari'nin idamı sonrası hesabından tekrardan paylaşım yapan Alidoosti, "Sessizliğiniz zulme ve zalime destek anlamına geliyor" ifadelerini kullanmıştı.
İki sinema oyuncusu daha gözaltına alınmıştı
İran'da Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan eylemlere sosyal medya hesaplarından destek veren İranlı kadın oyuncular Hengameh Ghaziani ve Katayoun Riahi 21 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Ghaziani, 17 Kasım'da sosyal medya hesabında bir video paylaşmış, "Bu, belki de son paylaşımım olacak" notunu eklemişti. Ghaziani paylaştığı videoda ise "Bu andan itibaren bana ne olursa olun şunu bilin; her zaman olduğu gibi son nefesime kadar İran halkıyla birlikteyim" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İran'da hava kirliliği sebebiyle eğitime salı gününe kadar uzaktan devam edilecek İran'da hava kirliliği sebebiyle eğitime salı gününe kadar uzaktan devam edilecek İran'da cezaevinde çıkan olaylarda 1 tutuklu öldü, çok sayıda kişi yaralandı İran'da cezaevinde çıkan olaylarda 1 tutuklu öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Sinema, Tahran, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İranlı ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:04 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan iktidara sert İmamoğlu eleştirisi: Korkak saraya karşı biz yine dimdik duracağız
21:34 Canlı yayında oran açıkladı! İşte BBP lideri Mustafa Destici'nin hesaplamasına göre yeni asgari ücret
21:29 Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu
19:56 Hırvatistan, Fas'ı yenerek 2022 Dünya Kupası'nda 3. oldu
19:51 İstanbul'da 2 yeni metro hattı daha hizmete başlıyor! Açılışları arka arkaya yapılacak
19:43 Eskişehir'de açlıktan ölen Elif'in babaannesi polis ekipleri tarafından yakalandı
19:16 Konser öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Simge Sağın son durumu hakkında bilgi verdi
19:13 İran'da hava kirliliği sebebiyle eğitime salı gününe kadar uzaktan devam edilecek
18:35 Konser sonrası "Ayağıma bastın" deyip tekme tokat dövdüler! Yoğun bakımdaki müzisyene saldırı anı kameralarda
18:23 Elazığ'da bir markete giren hırsızlar 100 bin TL'lik vurgun yaptı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2022 23:44:30. #1.12#
SON DAKİKA: İranlı ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement