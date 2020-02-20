İranlı uyuşturucu çetesine 4 ilde operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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İranlı uyuşturucu çetesine 4 ilde operasyon: 7 gözaltı

7 saat önce

EDİRNE merkezli 4 ilde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5'i İranlı 7 şüpheli gözaltına alındı.

İranlı uyuşturucu çetesine 4 ilde operasyon: 7 gözaltı, System.String[]

EDİRNE merkezli 4 ilde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5'i İranlı 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu H.H.'nin uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Şüphelinin başta İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki illerden temin ettiği uyuşturucuları Avrupa ülkelerine sattığı tespit edildi. Gözaltına alınan H.H.'nin verdiği ifadeler üzerine genişletilen operasyonda Bolu'da 9 kilo 200 gram eroin, Bursa'da 4 kilo 80 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu H.H,  S.E., F.M. ve M.J., İran uyruklu Kanada vatandaşı S.P. ve  A.A. ile İ.T. yakalandı. 3'ünün kadın olduğu bildirilen şüphelilerin üzerinde yapılan aramada da 46 gram skunk ve 139 gram metamfetamin ele geçirildi.Edirne'de sorgulanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.


Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:01 Kaynak: DHA
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