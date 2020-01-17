İranlı uyuşturucu kuryesi tutuklandı - Son Dakika
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İranlı uyuşturucu kuryesi tutuklandı

6 saat önce

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

İranlı uyuşturucu kuryesi tutuklandı, System.String[]

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Erzurum- Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.

İran uyruklu B.H'ye ait valizde 607 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, gözaltına aldıkları kişiyi, şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine sağlık kontrolü için hastaneye götürdü.

Polis, röntgeni çekilen şüphelinin vücudunda kapsüller içinde 96,79 gram metamfetamin ile 28 gram da reçine esrar bulunduğunu belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Erzurum, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:30 Kaynak: AA
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