İranlı ve Azerbaycanlı turistlerin geldiği Trabzon'da "nevruz" bereketi - Son Dakika
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İranlı ve Azerbaycanlı turistlerin geldiği Trabzon'da "nevruz" bereketi

24.03.2022 11:08
İranlı ve Azerbaycanlı turistlerin geldiği Trabzon'da "nevruz" bereketi

Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz Bayramı tatilinde Trabzon'a gelen İranlı ve Azerbaycanlı turistler, esnafın yüzünü güldürdü.

Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz Bayramı tatilinde Trabzon'a gelen İranlı ve Azerbaycanlı turistler, esnafın yüzünü güldürdü.

Nevruz Bayramı tatilini fırsat bilerek Van, Antalya ve İstanbul'a gelen İranlı ve Azerbaycanlı turistlerin ziyaret ettiği illerden biri de Trabzon.

Doğal ve tarihi güzellikleriyle yılın dört mevsimi ilgi gören Trabzon'a gelen turistler, oteller, mağazalar, lokantalar, alışveriş merkezleri ile tarih ve turistik mekanlarda zaman geçiriyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının (TTSO) öncülüğünde uygulanan "Nevruz İndirim Günleri"nden yararlanan turistler, bol bol alışveriş yapıyor.

"Şehrimizde bir hareketlilik başladı"

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine, Nevruz Bayramı'nın milattan önceki tarihlerden beri Türklerin, Doğu Türkistan'dan başlamak suretiyle baharın gelmesiyle kutladıkları bayram olduğunu söyledi.

Nevruzdan Türklerin Orta Asya'dan çıkış tarihi olarak da bahsedildiğini belirten Hacısalihoğlu, "Dolayısıyla Nevruz Bayramı kutlamaları tam bir bayram havasında geçmektedir. Kültürlere bağlı olarak da değişik uygulamaları vardır. Bizdeki bayram havasının aynısıdır." dedi.

Hacısalihoğlu, Nevruz Bayramı vesilesiyle İran ve Azerbaycan'dan kente çok sayıda ziyaretçinin geldiğini ifade ederek, "Bu yıl turistlerimiz biraz daha fazla yoğunlukla şehrimizi ziyarete geldiler. Nevruz Bayramı tatili kutlaması dolayısıyla yaklaşık 10 gün şehrimizde kalacaklar ve gelmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Kente gelen turistlerin alışverişe ağırlık verdiklerini ifade eden Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Bunu bildiğimiz için oda olarak üyelerimizle yapmış olduğumuz istişareler sonucu 'Nevruz İndirim Günleri' adlı çalışma yaptık. Bu kapsamda da üyelerimiz tarafından indirime yönelik afişler iş yerlerine asılıyor. Nevruz Bayramı vesilesiyle şehrimizde bir hareketlilik başladı ve devam ediyor. İnşallah sonraki yıllarda daha geniş kapsamlı kutlamalarımız olur."

Turistler de esnaf da memnun

İranlı rehberden Maryam Hamzehpour, Trabzon'a tur kapsamında birkaç kez geldiğini belirterek, "Trabzon'u seviyorum, çok güzel, cennet gibi. Uzungöl'ü de çok beğeniyorum. O yüzden devamlı Trabzon'a geliyoruz. İran'da da herkese Trabzon'un güzel olduğunu söylüyoruz." şeklinde konuştu.

Turistlerden Shiva Charatı da Nevruz Bayramı tatili için Trabzon'u tercih ettiğini dile getirerek, "Dün alışveriş yaptım, her yere gittim ve çok beğendim. Fiyatlar da çok iyi. Trabzon'u çok seviyorum." dedi.

Esnaf Melek Bektaş ise ilgiden memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Nevruz için şehrimize gelen turistlerimize yönelik bir kampanya düzenledik. İranlı ve Azerbaycanlı ziyaretçilerimize ilgileri için de teşekkür ediyoruz, çok memnunuz. Gerçekten kalabalık oluyor ve yoğunluk yaşıyoruz. Bu da mağazalar ve ülkeyi kalkındırmak için çok güzel."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İranlı ve Azerbaycanlı turistlerin geldiği Trabzon'da 'nevruz' bereketi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İranlı ve Azerbaycanlı turistlerin geldiği Trabzon'da "nevruz" bereketi - Son Dakika
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