İranlı ve Rus diplomatlar Tahran'da nükleer anlaşmayı görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran'ın başkenti Tahran'da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ile nükleer anlaşmayı görüştü.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran'ın başkenti Tahran'da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ile nükleer anlaşmayı görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Ryabkov, Arakçi ile ikili ilişkiler ve nükleer anlaşmayı ele aldı.

Ryabkoc ile Arakçi'nin bölgedeki gelişmeler ve uluslararası konularla ilgili de görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Tahran ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmayla ilgili ortak komisyonun acil toplanması çağrısında bulunduklarını ifade etmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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