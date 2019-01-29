İranlı Vekilden Hükümete Eleştiri

İran Meclisi Kum Milletvekili Mücteba Zünnuri, halkın sorunlarının yetkililer tarafından göz ardı edildiğini ve sorunların çözümü için gerekli çabanın sarf edilmediğini söyledi.

İran Meclisi Kum Milletvekili Mücteba Zünnuri, halkın sorunlarının yetkililer tarafından göz ardı edildiğini ve sorunların çözümü için gerekli çabanın sarf edilmediğini söyledi.



Mecliste milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada Zünnuri, halkın temel besin maddesi olan et ürünlerine ulaşmakta zorluk çektiğini belirterek, "Halkın sorunları yetkililer tarafından göz ardı ediliyor ve sorunların çözümü için gerekli çaba sarf edilmiyor." dedi.



Toplumun birçok alanda sorunlarla karşılaştığının altını çizen muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Zünnuri, "İnsanlar, bugün soğuk havada et ve pirinç kuyrukları oluşturuyor. Halk, işsizlik, boşanmalar, toplumsal bunalım ve uyuşturucu sorunlarıyla uğraşıyor ama bazıları toplumun dikkatini başka yönlere çekiyor ve kadınların stadyuma girmesi için tüm imkanları sağlıyor." ifadelerini kullandı.



İran basınına göre Zünnuri, toplumun ekonomik sorunlarının ortadan kaldırılması için yetkililerden beklenti içerisinde olduğunu ve yetkililerin halkın asıl sorunları üzerine yoğunlaşmasını istediğini kaydetti.

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