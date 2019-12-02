Son Dakika Haberleri: İranlı vekilden hükümetin göstericilerle ilgili "resmi açıklama" yapmamasına tepki
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İranlı vekilden hükümetin göstericilerle ilgili "resmi açıklama" yapmamasına tepki

6 saat önce

İran'da reformist kanada yakınlığıyla bilinen Milletvekili Mahmud Sadıki, Tahran yönetimine "benzin zammı protestolarında hayatını kaybeden, yaralanan veya gözaltına alınan göstericilerle ilgili resmi açıklama yapılmaması durumunda halktan gelen verileri açıklayacağı uyarısında" bulundu.

İranlı vekilden hükümetin göstericilerle ilgili

İran'da reformist kanada yakınlığıyla bilinen Milletvekili Mahmud Sadıki, Tahran yönetimine "benzin zammı protestolarında hayatını kaybeden, yaralanan veya gözaltına alınan göstericilerle ilgili resmi açıklama yapılmaması durumunda halktan gelen verileri açıklayacağı uyarısında" bulundu.

Tahran Milletvekili Sadıki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yetkililere uyarı! Eğer ilgili makamlar ölü, yaralı ve gözaltına alınan kişilere ilişkin açıklama yapmazlarsa, milletvekilleri, halkın sunduğu belgelere dayanan verileri açıklayacaktır."

Özel Komisyon kurulacak

Öte yandan İran Meclisi Milletvekili Pervane Silahşör, benzin zammı protestoları sırasında yaşanan olayları araştırmak için Meclis'te özel komisyon kurulmasına yönelik bir girişimde bulunduklarını söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Silahşör, "Olaylara dair belirtilen rakamlar çok farklı. Maalesef ölenler arasında çocuk yaşta olanlar da var. Bu nedenle gerçeklerin araştırılması için Meclis'te Özel Komisyon kurulmasına yönelik çalışma başlattık." dedi.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından birçok kentte gösteri düzenlemişti.

Gösterilerde, kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde en az 161 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Milletvekili, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:40 Kaynak: AA
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