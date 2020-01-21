İranlı vekilden Trump'ın başına 3 milyon dolar ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel İranlı vekilden Trump'ın başına 3 milyon dolar ödül - Son Dakika

İranlı vekilden Trump'ın başına 3 milyon dolar ödül

6 saat önce

İranlı milletvekili Ahmed Hamza, ABD Başkanı Donald Trump'ı öldüren kişiye 3 milyon dolar ödül vereceklerini söyledi.

İranlı vekilden Trump'ın başına 3 milyon dolar ödül, System.String[]

İranlı milletvekili Ahmed Hamza, ABD Başkanı Donald Trump'ı öldüren kişiye 3 milyon dolar ödül vereceklerini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, mecliste konuşan Kirman eyaletine bağlı Kehnuc milletvekili Hamza, ABD saldırısında hayatını kaybeden İranlı General Kasım Süleymani'nin memleketi Kirman halkı adına Trump'ın başına ödül koyduklarını ifade etti.

Hamza, "Kirman halkı adına Trump'ı öldüren kişiye nakit 3 milyon dolar ödül vereceğiz." dedi.

Hükümete nükleer silah önerisi

ABD yönetiminin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra Avrupa ülkelerinin İran'ın anlaşmadaki kazanımlarını koruyacak adımlar atamadığına işaret eden Hamza, İran hükümetine Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) çıkarak nükleer silah geliştirme çağrısında bulundu.

İranlı milletvekili, "Bugün nükleer silah sahibi olsaydık tehditlerle karşılaşmazdık. Artık Avrupa taahhütlerinden vazgeçtiğine göre, en kısa zamanda nükleer füzyon patlamalarını gerçekleştirip nükleer güçler kulübüne dahil olduğumuzu dünyaya ilan etmeyi öneriyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından İran da 8 Ocak'ta Irak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı Ayn el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik had safhaya ulaşmıştı. Trump, Süleymani'yi öldürme talimatının kendisinin verdiğini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Milletvekili, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Davos'a giden Trump, kauçuk taban taktığı ayakkabıları ile dikkat çekti
ABD ile Rusya arasında Suriye'de petrol sahaları üzerinden çekişme sürüyor! Rus askerleri 3. kez engellendi Trump'ın azil davasında duruşmalar başlıyor Zorla sütyen giydiren 'Döner Kardeşler' suç örgütü davasında mahkeme başkanı isyan etti: Seviye yerlerde

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 21:05:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İranlı vekilden Trump'ın başına 3 milyon dolar ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]