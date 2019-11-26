İranlı vekiller İletişim Bakanından mobil internet erişiminin sağlanmasını istedi

İranlı milletvekilleri, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'ye benzin zammı sonrasında kesilen mobil internet erişiminin ülke ekonomisine büyük zararlar verdiğini belirterek, erişimin en kısa sürede yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

Tahran'dan 30 milletvekili tarafından Cehromi'ye hitaben yazılan mektupta, başkentteki mobil internet erişiminin en kısa sürede yeniden sağlanması istendi.

Milletvekilleri, mobil internet erişiminin uzun süredir kesik olması nedeniyle ekonomi, eğitim ve araştırma alanlarında büyük zararlar yaşandığını belirtti.

Gösterilerin sona erdiği ve Tahran'da huzurun sağlandığına dikkati çeken vekiller, üniversiteler, tüccarlar, esnaf ve girişimciler olmak üzere Tahran halkının eyalette mobil internet erişiminin en kısa sürede sağlanmasını istediğini vurguladı.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı. Gösterilerde birçok kentte kamu binaları tahrip edilmişti. Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine geçen hafta ülke genelinde internet erişimini kesmişti. Sabit internet erişimi perşembe günü sınırlı olarak yeniden sağlanmaya başlansa da mobil internet erişimi kesintisinin devam ettiği belirtiliyor.

ABD İranlı bakana yaptırım uygulamıştı

İran'daki din adamları, hükümete ülkedeki internet yasağının devam etmesi çağrısında bulunuyor. Din adamlarından oluşan Uzmanlar Meclisi, perşembe günü yabancı sosyal medya uygulamalarının yasaklanması yönünde karar çıkarırken Tahran cuma imamı Ayetullah Ahmed Hatemi, hutbesinde, internet yasağına destek veren açıklamalarda bulunmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'daki protestolarda internet erişim engeli nedeniyle ülkede internet kesintilerine karşı tutumuyla bilinen İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'ye cuma günü yaptırım uyguladığını duyurmuştu.