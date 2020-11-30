İranlı yetkili: "Fahrizade suikastında kullanılan silahlar İsrail yapımı" - Son Dakika

İranlı yetkili: "Fahrizade suikastında kullanılan silahlar İsrail yapımı"
30.11.2020 11:43
İranlı bir yetkili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastında kullanılan silahların İsrail yapımı olduğunu söyledi.
İranlı bir yetkili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastında kullanılan silahların İsrail yapımı olduğunu söyledi.
İran'da Arapça yayın yapan devlet televizyonu El Alem'e konuşan adı açıklanmayan bir yetkili, İsrail'in Fahrizade suikastında parmağı olduğuna dair deliller bulunduğunu belirtti.
Söz konusu yetkili, "Siyonist rejim, Fahrizade suikastı için İran devrimi karşıtı unsurları kullandı. Terör saldırısında kullanılan silahlar uydudan kontrol edilebilen İsrail yapımı." ifadelerini kullandı.
Son Dakika EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler Korkunç plan! 8 bin liraya kiralık katil tutan eski koca, kadının bileklerini keserek intihar süsü vermiş Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,82'den işlem görüyor Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Son dakika: BDDK, bankaların yurt dışı kuruluşlarla yapacağı TL işlemlerinde sınırı artırdı Soygun yaparken yakalandılar! Kendilerine şişe atan komşuya taş atarak karşılık verdiler Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü