İranlı Yetkili: İran'ın Körfez'deki Arap Devletleriyle İlişkilerinde "Atılım" Yaşanıyor - Son Dakika
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İranlı Yetkili: İran'ın Körfez'deki Arap Devletleriyle İlişkilerinde "Atılım" Yaşanıyor

23.05.2022 16:41
İranlı Yetkili: İran'ın Körfez'deki Arap Devletleriyle İlişkilerinde "Atılım" Yaşanıyor

TAHRAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 2021 yılında göreve başlamasından bu yana İran'la Körfez'deki Arap devletleri arasındaki ilişkilerde bir "atılım" yaşandığı bildirildi.

TAHRAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 2021 yılında göreve başlamasından bu yana İran'la Körfez'deki Arap devletleri arasındaki ilişkilerde bir "atılım" yaşandığı bildirildi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya Pazar günü demeç veren İran Dışişleri Bakanlığı Diplomatik İlişkiler Müsteşarı Ali Reza Enayati, İran ve Suudi Arabistan'ın aralarındaki farklılıkların giderilmesine yönelik "olumlu ve yapıcı adımlar" attığını söyledi.

Enayati, daha önceki bir tarihte merkezi Suudi Arabistan'da bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) İran temsilcilerinin atandığını ve Suudi yetkililerin İİT'yle işbirliğini kolaylaştırdığını da dile getirdi. Enayati, bölgede yer alan iki önde gelen Müslüman devlet arasında ilerleyen aşamalarda gerçekleştirilecek görüşmelerin, İranlı hacıların Suudi Arabistan'da her yıl düzenlenen hacca katılmasının önünü açmasını umduğunu ifade etti. Suudi Arabistan'ın bir Şii din adamını idam etmesinin ardından İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına yönelik saldırıları protesto etmek için Suudi Arabistan 2016 yılının başlarında İran'la diplomatik ilişkilerini kesmişti. Yemen'de İran destekli Husi isyancılarla Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun desteklediği uluslararası alanda tanınan hükümet arasındaki iç savaş sırasında iki ülke arasındaki ilişkiler daha da kötüleşmişti.

Enayati, Reisi'nin Şubat ayındaki Katar ziyareti, bu ziyaret sırasında 15 mutabakat zaptının imzalanması ve cumhurbaşkanının önümüzdeki günlerde Umman'a ziyaret yapacak olmasının da İran'ın Körfez'deki Arap devletleriyle olan ilişkilerinde iyileşmenin işaretleri olduğunu vurguladı.

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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Umman'a gitti İran Cumhurbaşkanı Reisi, Umman'a gitti Suudi Arabistan'dan, uluslararası topluma 'barışa bağlı kalmaları için Husilere baskı çağrısı' Suudi Arabistan'dan, uluslararası topluma 'barışa bağlı kalmaları için Husilere baskı çağrısı'
Kaynak: Xinhua

Suudi Arabistan, Körfez, Arap, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlı Yetkili: İran'ın Körfez'deki Arap Devletleriyle İlişkilerinde 'Atılım' Yaşanıyor - Son Dakika


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