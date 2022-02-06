İranlı yetkili, Japonya'dan sonra "en yaşlı nüfusa ülkesinin sahip olduğunu" söyledi - Son Dakika

İran'ın ülkedeki yaşlı nüfus bakımından Japonya'dan sonra ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan İran Adalet Bakanı İnsan Hakları ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mahmud Abbasi, ülkedeki yaşlı nüfusun durumuyla ilgili bilgi verdi.

Abbasi, "İran, dünyada yaşlanma yönünden Japonya'dan sonra ikinci ülke durumunda. Yaklaşık 30 yıl içinde toplumdaki yaşlıların oranı yüzde 30 civarında olacak." dedi.

İran Meclisinde yaşlıların haklarını korumaya yönelik yasa tasarısı üzerinde çalışıldığına değinen Abbasi, 1979 yılında ülkede ortalama insan ömrü 55 yaş civarındayken bugün bunun 75 seviyelerine çıktığını belirtti.

İran'da dönemin Sağlık Bakan Danışmanı Muhammed İsmail Ekberi, 10 Haziran 2020'de yaptığı bir açıklamada, doğum sayısındaki düşüş nedeniyle ülkenin yaşlanma sürecine girdiğini, böyle giderse İran'ın 30 yıl sonra dünyanın en yaşlı ülkesi olacağını ifade etmişti.

Eski Sağlık Bakanlığı Aileden Sorumlu Bakan Yardımcısı Seyyid Hamid Berekati ise 2 yıl önceki açıklamasında, ülkedeki evlilik oranının son 10 yılda yüzde 40 azaldığını söylemişti.

İran nüfusunun yaklaşık 84 milyon olduğu belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, 0-18 yaş arası ergen, 18-65 yaş arası genç, 65-74 yaş arası genç-yaşlı, 74-84 yaş arası yaşlı, 85 yaş ve üzeri çok yaşlı kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 2017 yılında yapılan bir açıklamada, Japonya'nın yüzde 33'lük 60 yaş ve üstü nüfus oranıyla, dünyada yaşlı nüfusunda ilk sırada yer aldığı aktarılmıştı.