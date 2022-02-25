İranlı yetkili, nükleer anlaşmaya varılsa da uranyumu yüzde 20 zenginleştireceklerini söyledi - Son Dakika
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İranlı yetkili, nükleer anlaşmaya varılsa da uranyumu yüzde 20 zenginleştireceklerini söyledi

25.02.2022 19:04
İranlı yetkili, nükleer anlaşmaya varılsa da uranyumu yüzde 20 zenginleştireceklerini söyledi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Viyana'da yapılan nükleer görüşmelerde anlaşmaya varılsa ve yaptırımlar kaldırılsa dahi yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Viyana'da yapılan nükleer görüşmelerde anlaşmaya varılsa ve yaptırımlar kaldırılsa dahi yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İsfahan'da bir etkinlikte konuşan İslami, ülkesinin nükleer programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mecliste çıkarılan yasa kapsamında uranyum zenginleştirme işlemlerinin azami düzeyde devam ettiğini aktaran İslami, "Batılıların hızlı bir şekilde müzakere masasına gelmesini sağlayan azami yüzde 60'lık bir tavan ile zenginleştirme yapılıyor. Yaptırımların kaldırılmasıyla hem yüzde 20 hem yüzde 5 zenginleştirme devam edecek." dedi.

Buna rağmen ülkesinin nükleer programındaki adımlarını tersine de çevirebileceğini dile getiren İslami, "Devlet tarafından alınan herhangi bir karar uygulanabilir." ifadesini kullandı.

İslami, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını yineleyerek, "İran 47 yıldır Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üyesi ve Ajansın nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin anlaşmasının da imzacısıdır. İran en sıkı denetimlere izin vermesine rağmen hala nükleer silah yapmakla suçlanıyor." diye konuştu.

Nükleer anlaşma İran'a 3,67 oranında uranyum zenginleştirme izni veriyordu

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme izni veriyor.

Buna karşılık ABD'nin 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bir yıl sonra anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran, 17 Nisan'da yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini duyurmuştu.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlamıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Taraflar, görüşmelerde karar aşamasına girildiğini belirtiyor.

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Avrupa Birliği, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İranlı yetkili, nükleer anlaşmaya varılsa da uranyumu yüzde 20 zenginleştireceklerini söyledi - Son Dakika


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