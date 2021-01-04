İranlı yetkiliden ABD'nin uçak gemisini bölgeden çekmemesine tepki Açıklaması - Son Dakika

İranlı yetkiliden ABD'nin uçak gemisini bölgeden çekmemesine tepki Açıklaması

04.01.2021 14:09
İranlı yetkiliden ABD'nin uçak gemisini bölgeden çekmemesine tepki Açıklaması, System.String[]

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Kasım Süleymani suikastının birinci yılında ABD güçlerini hedef alacak olası İran saldırısı nedeniyle ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Orta Doğu'daki USS Nimitz uçak gemisini çekmemesine ilişkin "tüm senaryolara hazır olduklarını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Kasım Süleymani suikastının birinci yılında ABD güçlerini hedef alacak olası İran saldırısı nedeniyle ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Orta Doğu'daki USS Nimitz uçak gemisini çekmemesine ilişkin "tüm senaryolara hazır olduklarını" söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Hatibzade başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Orta Doğu'da artan gerilimin kaynağının ABD güçlerinin varlığı olduğuna işaret ederek, Pentagon'un daha önce İran'ın muhtemel saldırılarından etkilenmemesi için Basra Körfezi'nden çekeceğini açıkladığı USS Nimitz uçak gemisinin bölgede kalmasına yönelik yeni kararı hakkında konuştu.

Sözcü Hatibzade, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu savaş gemilerinin kalıp kalmaması kararı onları ilgilendirir. Tüm senaryolar için hazırız. Yapılan açıklamalar da aynı temeldedir. Bu senaryolar için bir hüküm vermiyoruz ancak cevabımız kesin olacaktır."

Washington'a İsviçre üzerinden açık ve net bir mesaj ilettiklerini aktaran Hatibzade, "Bölge ülkelerine de başkentler aracılığıyla doğrudan mesaj gönderdik. Herhangi bir maceranın sonuçları Washington'un sorumluluğundadır. Herhangi bir girişimde bulunurlarsa, açık ve bir an bile tereddüt etmeden cevap vereceğiz."dedi.

Hatibzade, ABD'nin Irak'taki üslerini İran aleyhindeki faaliyetler için kullandığını savunarak, Irak'a huzurun gelmesi için ABD güçlerinin ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

İranlı Sözcü, "ABD'nin bölgedeki faaliyetlerini dikkatlice izliyoruz. Çıkarlarımızı savunmak için ciddi, açık ve doğrudan cevap vereceğimizi duyurduk." ifadelerini kullandı.

İsrail'in de Irak'ta gerilimi artıracak eylemler peşinde olduğunu iddia eden Hatibzade, "ABD askerlerinin kanıyla hedeflerine ulaşmaktan utanmıyorlar." diye konuştu.

ABD "USS Nimitz" uçak gemisinin Orta Doğu'da kalmasına karar verdi

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, bugün yaptığı açıklamada İran'ın muhtemel saldırılarından etkilenmemesi için daha önce bölgeden çekileceği açıklanan "USS Nimitz" uçak gemisinin, Orta Doğu'da kalmasına karar verdiklerini duyurdu.

Açıklamada, kararın nedeni olarak "İran liderlerinin Başkan Donald Trump'a ve diğer ABD'li yetkililere yönelik tehditleri" gösterildi.

ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'taki ölüm yıl dönümünde İran'ın bölgedeki kuvvetlerine saldırı düzenlemesi ihtimaline karşı bir süredir önlem alıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, İran, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İranlı yetkiliden ABD'nin uçak gemisini bölgeden çekmemesine tepki Açıklaması - Son Dakika


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