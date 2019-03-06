Son Dakika Haberleri: İranlı Yetkiliden "Haşd-i Şabi ve Husiler İran Devrimini Korur" Açıklaması

İranlı Yetkiliden "Haşd-i Şabi ve Husiler İran Devrimini Korur" Açıklaması

1 saat önce

Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Musa Gazanfer Abadi, kendilerinin İran devrimine yardım etmemesi durumunda Iraklı Haşd-i Şabi, Afganistanlı Fatimiyyun, Pakistanlı Zeynebiyyun ve Yemenli Husilerin gelip devrimi koruyacağını ileri sürdü.

İranlı Yetkiliden
Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Musa Gazanfer Abadi, kendilerinin İran devrimine yardım etmemesi durumunda Iraklı Haşd-i Şabi, Afganistanlı Fatimiyyun, Pakistanlı Zeynebiyyun ve Yemenli Husilerin gelip devrimi koruyacağını ileri sürdü.

İran'daki yerel medyada yer alan haberlere göre, Kum kentinde dini ilimlerin verildiği bir kurumda konuşma yapan Abadi, ülkenin ekonomik ve güvenlik durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Abadi, 40'ıncı yılına giren İran devriminin korunmasıyla ilgili, "Eğer biz devrime yardım etmezsek, Irak'taki Haşd-i Şabi, Afganistanlı Fatimiyyun, Pakistanlı Zeynebiyyun ve Yemenli Husiler gelip devrimi korur." ifadelerini kullandı.

Devlet yetkililerine casusluk konusuna önem vermedikleri eleştirisi

Ülkedeki en önemli ve karmaşık davalardan birinin casusluk konusu olduğunu ileri süren Abadi, bazı devlet yetkililerinin güvenlik kurumlarının bu konuda hazırladığı raporlara önem vermediğini dile getirdi.

Casusluğun açığa çıkarılmasının çok zor bir mesele olduğunu ve bu tür bireylerin kendilerini samimi ve inançlı olarak gösterdiğini savunan Gazanfer Abadi, "Bazı devlet yetkilileri bu konuya çok kabaca yaklaşıyor ve ilgi göstermiyor, ülkenin en önemli meselesinin onlar için hiçbir önemi yok." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:27 Kaynak: AA

Tahran, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu: PKK'ya İran'la Ortak Operasyon Düzenleyeceğiz Son Dakika! Erdoğan "İlk Kez Açıklıyorum" Deyip Duyurdu: CHP Uzay Ajansının Kuruluşunu Anayasa Mahkemesine Götürdü

PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:26:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İranlı Yetkiliden "Haşd-i Şabi ve Husiler İran Devrimini Korur" Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]