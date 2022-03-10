İranlı yetkiliye göre Viyana'daki nükleer görüşmeler gittikçe karmaşık hale geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

İranlı yetkiliye göre Viyana'daki nükleer görüşmeler gittikçe karmaşık hale geliyor

10.03.2022 11:31
İranlı yetkiliye göre Viyana'daki nükleer görüşmeler gittikçe karmaşık hale geliyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD'nin siyasi karar almasındaki gecikmenin nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri her geçen saat karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD'nin siyasi karar almasındaki gecikmenin nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri her geçen saat karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer görüşmeleri değerlendirdi.

İranlı yetkili, "İran'ın ilkesel önerilerine karşın ABD'nin kabul edilemez önerileri ve yersiz iddialarla anlaşmayı oldubittiye getirme ısrarı, Washington yönetiminin taraflar için güçlü ve savunulabilir bir anlaşmaya varma iradesinin olmadığını gösteriyor. ABD'nin siyasi kararı olmadan Viyana görüşmeleri her saat daha karmaşık hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Viyana nükleer müzakereleri ve Rusya'nın talebi

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekme kararı sonrasında İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, "ABD'li meslektaşlarımızdan, (Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya yönelik başlatılan) yeni yaptırımların Rusya'nın İran'la ekonomik, ticaret, yatırım ve teknoloji transferinde özgürce iş birliği yapmamıza engel olmadığını içeren yazılı bir garanti istedik." ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler İran'da bazı siyasi analizler tarafından Rusya'nın Viyana görüşmelerini olumsuz yönde etkileme çabaları olarak yorumlanmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | İran Devrim Muhafızları Ordusu ikinci askeri uydusunu uzaya fırlattı Son dakika haber | İran Devrim Muhafızları Ordusu ikinci askeri uydusunu uzaya fırlattı İran: Hiçbir dış faktörün Viyana görüşmelerini etkilemesine izin vermeyeceğiz İran: Hiçbir dış faktörün Viyana görüşmelerini etkilemesine izin vermeyeceğiz

Tam Gemi Şok Denemeleri, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İranlı yetkiliye göre Viyana'daki nükleer görüşmeler gittikçe karmaşık hale geliyor - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Erdoğan'dan diplomasi yoğunluğu! İşgalin son bulması için 22 Şubat'tan beri 20'den fazla liderle görüşme yaptı
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:36:38. #1.11#
SON DAKİKA: İranlı yetkiliye göre Viyana'daki nükleer görüşmeler gittikçe karmaşık hale geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement