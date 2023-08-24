Uyuşturucu yüklü valizini başka valizle karıştıran İranlı yolcu havalimanına geri gelince yakalandı

İstanbul Havalimanı'na gelen İran uyruklu bir kadın yolcu, yanlışlıkla başkasına ait valizi alarak taksiyle havalimanından ayrıldı. Valizin sahibinin şikayeti üzerine polis tarafından yakalanan kadının valizinde 1 kilo 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

HAVALİMANINDA VALİZLER KARIŞTI

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Araştırma Büro Amirliği ekipleri, terminal içerisinde yaptığı denetimler sırasında bir yolcunun şikayeti üzerine hareke geçti. Yolcu valizin kendisinin olmadığını ve başkasına ait olduğunu bildirdi.

VALİZDE 1 KİLOGRAMDAN FAZLA UYUŞTURUCU BULUNDU

Bunun üzerine polis, valizin sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler, X-Ray'a sokulan valiz içinde bulunan çantada yoğunluk fark etti. Yapılan incelemede çantanın taban kısmına zulalanmış vaziyette 1 paket halinde 1 kg 16 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Valizde uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından, valiz sahibinin havalimanına gelmesi beklendi.

HAVALİMANINA GERİ GELİNCE YAKALANDI

Bu sırada bagaj alım bandından aynı renk ve boyutta başkasına ait valizi alan ve taksiyle havalimanından ayrılan İran uyruklu kadın yolcu R.H.G., valizin kendisine ait olmadığını anlayınca taksiyle geri döndü. Güvenlik kameralarınca havalimanına geri döndüğü belirlenen yolcu polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen İranlı kadın yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.