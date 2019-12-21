İranlı yolcuların valizlerinden 83 kilo trüf mantarı çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İranlı yolcuların valizlerinden 83 kilo trüf mantarı çıktı - Son Dakika

İranlı yolcuların valizlerinden 83 kilo trüf mantarı çıktı

6 saat önce

VAN'dan İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu 4 kişinin valizlerinden 83 kilo 300 gram trüf mantarı ele geçirildi.

İranlı yolcuların valizlerinden 83 kilo trüf mantarı çıktı, System.String[]

VAN'dan İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu 4 kişinin valizlerinden 83 kilo 300 gram trüf mantarı ele geçirildi.

İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu M.K., S.J., M.G. ve J.G., giriş kontrol noktasından geçerken, görevli polisler, X-Ray cihazına bıraktıkları valizleri şüphe üzerine aradı. Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, toplam 83 kilo 300 gram trüf mantarı ele geçirildi.

Ele geçirilen trüf mantarının gümrüklenmiş piyasa değerinin 1 milyon 170 bin 383 lira olduğu belirtildi. Toplanması ve ticaretinin yapılması izne bağlı olan trüf mantarı kaçakçılığından şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.


Ferit Melen, İstanbul, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:21 Kaynak: DHA
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