Son Dakika Haberleri: İranlı yolcunun midesinden 45 kapsül eroin çıktı
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İranlı yolcunun midesinden 45 kapsül eroin çıktı

49 dakika önce

ANTALYA Havalimanı'nda, narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu İranlı B.P.'nin midesinden, 45 kapsül içinde 765 gram eroin çıktı.

İranlı yolcunun midesinden 45 kapsül eroin çıktı, System.String[]
ANTALYA Havalimanı'nda, narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu İranlı B.P.'nin midesinden, 45 kapsül içinde 765 gram eroin çıktı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve  Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Antalya Havalimanı'na gelen İranlı turist B.P., durduruldu. İranlı şüpheli,  uyuşturucu kuryesi olabileceği ve bağırsakları ile midesinde uyuşturucu getirebileceği ihtimali üzerine gözaltına alındı.
RÖNTGEN ÇEKİLEREK TESPİT EDİLDİ
B.P.'nin çekilen röntgeninde, mide ve bağırsaklarında 45 kapsül olduğu tespit edildi. Doğal yollardan çıkarılan kapsüllerde 765 gram eroin ele geçirildi.
B.P., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan tutuklandı.



Narkotik, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:16 Kaynak: DHA
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