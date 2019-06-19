Son Dakika Haberleri: İranlı yolcunun üzerinde 2 kilo 4 gram uyuşturucu çıktı
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İranlı yolcunun üzerinde 2 kilo 4 gram uyuşturucu çıktı

53 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

İranlı yolcunun üzerinde 2 kilo 4 gram uyuşturucu çıktı, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Tatvan karayolu üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüsle seyahat eden İran uyruklu yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Yapılan aramada 2 paket halinde 2 kilo 4 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:14 Kaynak: İHA
Jandarma, Van, 3. Sayfa
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