Son Dakika Haberleri: İranlı yolcunun üzerinden 875 uyuşturucu hap çıktı
Son Dakika Güncel İranlı yolcunun üzerinden 875 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

İranlı yolcunun üzerinden 875 uyuşturucu hap çıktı

6 saat önce

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, İran uyruklu yolcunun üzerinde 875 ecstasy hap ele geçirildi.

İranlı yolcunun üzerinden 875 uyuşturucu hap çıktı, System.String[]

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, İran uyruklu yolcunun üzerinde 875 ecstasy hap ele geçirildi.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin D-100 karayolu üzerinde yaptığı uygulama sırasında durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde ve yolcuların üzerlerinde arama yapıldı. Aramada, R.B.'nin üzerinde 875 ecstasy hap bulundu. Gözaltına alınan R.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.


Suşehri, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:56 Kaynak: DHA
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