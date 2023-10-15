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İranlı yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi, işkence edilmiş halde evlerinde ölü bulundu - Son Dakika

İranlı yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi, işkence edilmiş halde evlerinde ölü bulundu

Son Güncelleme: 15.10.2023 12:32

İranlı yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi Vahideh Mohammadifar, işkence edilmiş halde evlerinde ölü bulundu. Mehrjoui ve eşi Mohammadifar'ın boyunlarında bıçak yaraları tespit edildi.

İranlı yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi Vahideh Mohammadifar evlerinde ölü bulundu. Olay yerine giden polis Mehrjoui ve eşi Mohammadifar'ın boyunlarında bıçak yaraları tespit etti.

BOYUNLARINDA BIÇAK YARASI TESPİT EDİLDİ

İran Haber Ajansı'na (IRNA)'da yer alan habere göre, ihbar üzerine İranlı yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi Vahideh Mohammadifar'ın ikamet ettiği adrese giden polis çiftin işkence yapılmış bedenleri ile karşılaştı. Polis ünlü çiftin boyunlarında bıçak yaraları tespit etti. İran polisi cinayetin faili ya da faillerini şimdilik meçhul olduğunu söyledi.

"CİNAYETİN SEBEBİ BİLİNMİYOR"

Polis yetkilisi, "Cinayetin sebebi hala bilinmiyor. Deliller bu cinayetin, soğuk silahların boyun ve vücut kısımlarında sebep olduğu yaralanmalar sonucu işlendiğini gösteriyor." dedi.

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Son Dakika Hukuk İranlı yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi, işkence edilmiş halde evlerinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İranlı yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi, işkence edilmiş halde evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
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