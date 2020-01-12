İranlı yönetmen Kimyai, Uluslararası Fecr Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İranlı yönetmen Kimyai, Uluslararası Fecr Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı - Son Dakika

İranlı yönetmen Kimyai, Uluslararası Fecr Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı

6 saat önce

İranlı yönetmen Mesud Kimyai, Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran hava savunma sistemi tarafından düşürülmesi ve 3 gün sonra "yanlışlıkla düşürüldüğü" yönünde açıklama yapılmasına tepki göstererek Uluslararası Fecr Film Festivali'nden çekildiğini belirtti.

İranlı yönetmen Kimyai, Uluslararası Fecr Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı, System.String[]

İranlı yönetmen Mesud Kimyai, Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran hava savunma sistemi tarafından düşürülmesi ve 3 gün sonra "yanlışlıkla düşürüldüğü" yönünde açıklama yapılmasına tepki göstererek Uluslararası Fecr Film Festivali'nden çekildiğini belirtti.

Ünlü yönetmen, senarist ve film yapımcısı Kimyai, Cinema Daily Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkent Tahran'da düzenlenen 38'inci Uluslararası Fecr Film Festivali'nde gösterime sunulması planlanan yönetmenliğini yaptığı "Kan Oldu" filmini festivalden çektiğini duyurdu.

Kimyai açıklamasında, "Halkımız bugünlerde çok zor günler geçiriyor. Ben her zaman halkımla birlikte oldum. Taziyelerimi sunmak için filmimin Fecr Film Festivali'nde gösterime sunulmasını istemiyorum. O uçaktaki insanlar yolcuydu." dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçağın İran ordusu tarafından füzeyle vurulduğu iddialarına karşı çıkan Tahran yönetimi, olaydan 3 gün sonra, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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