İranlı yüzlerce insanı dolandırılan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı - Son Dakika

- İranlı yüzlerce insanı dolandırılan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

Şüphelilerin 926 yıla kadar hapsi talep edildi

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kurdukları saadet zinciri sistemiyle çoğunluğu İranlı yüzlerce insanı dolandırdıkları iddia edilen 23 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüphelilerin çeşitli suçlardan 926 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul'da kurdukları saadet zinciri sistemiyle çoğunluğu İranlı yüzlerce insanı dolandırdıkları iddia edilen şebekeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. 94 sayfalık iddianamede, 46 kişi 'müşteki', 23 kişi ise 'şüpheli' olarak yer aldı.

İddianamede, İran Uyruklu olan şüphelilerin önceleri Malezya ülkesinde Akademi Creator isimli eğitim biriminde eğitim seminerleri adı altında, eğitimler düzenledikleri, bu eğitimlere katılımcılardan ve ayrıca internet üzerinden yaptıkları reklam ve tanıtımlarla dünya genelinde enerji şirketleri olduğunu, bu enerji şirketlerine yatırım yapmaları halinde üyelik durumuna ve yatırım miktarına bağlı olarak yatırdıkları paranın her ay düzenli olarak %10 kar payı ödeneceği, ayrıca iki yıl kalınması koşulu ile %140 ile %400 arasında toplu kar payı verileceği yönünde tanıtımlar yaptıkları bu tanıtımlarını yaparken de başarı seminerleri ismi ile yaptıkları toplantıların ikinci bölümünde, bu anlatımlar yapılarak şikayetçilerin üye yapıldıkları birkaç ay kar payı verilmesinden sonra hatta bir kısmına hiç ödeme yapılmaksızın internet üzerinden para kazanıyormuş gibi adlarına açtıkları coin hesaplarını göstererek oyaladıkları, ödeme alabilmeleri için yeni üye yapmaları gerektiği yönünde telkinde bulundukları, oluşturdukları sistem ve saadet zinciri ile şikayetçileri zarara uğrattıkları iddiaları ile şikayetçi olunması üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Nefes Yegane ve bir kısım şüpheliler hakkında

İran'dan çıkartılmış kırmızı bülten olduğu, savcılığa yapılan şikayetlerin ardından bir kısım şüphelilerin de yurt dışına kaçtıkları ifade edildi.

Şüphelilerin Seyed Jafar Jafari önderliğinde hareket ettiklerinin kaydedildiği iddianamede, şüphelinin Malezya Ülkesinde fiilen faaliyet gösteren Creator Akademi'nin sahibi olduğu, orada kişisel başarı felsefeleri yönünde eğitimler verdiği, dosya kapsamında yine şüpheli olan Seyed Mohammed Saleh Jafari'nin bu şahsın babası olduğu, Javad Jafari, Ehsan Jafari'nin kardeşleri oldukları, şüpheli Çetin Salman'ın ise, önceden Seyed Mohammed Saleh Jafari ile tanıştığı ve görüştüğü, bu kişinin teşvik ve tavsiyesi ile kendilerine katıldığı, diğer şüphelilerden Nefes Yegane, Mohammed Mahdi Raoufi, Muhammed Vael Favakhiri, Nastaran Kiavar, Sajad Yar Ahmadi, Mahnaz Shokravi 'nin Malezya'da da aynı şekilde birlikte çalıştıkları ve oradan tanışıp arkadaş oldukları, Malezya'da soruşturmaya uğramaları üzerine hep beraber Türkiye'ye geldikleri önce Antalya'da internet üzerinden ve ayarlanan değişik otellerde unifunds şirketi aracılığıyla başarı eğitim seminerleri düzenleyerek kişileri topladıkları burada diğer şüphelilerden Annosh, Kianoosh, Mojtaba'nın da kendilerine katıldıkları, değişik kişileri eğitim seminerlerine çağırmalarından sonra enerji şirketlerine yatırım yapılacağı ve çok para kazanacakları yönünde anlatımda bulunarak ve kendilerinin de bu yönde kazançlarının çok yüksek olacağını söyleyerek ikna etmeleri sonucunda bir kısım şikayetçileri üye yapıp paralarını aldıkları bir süre sonra vaatlerini yerine getirmemeleri üzerine Antalya'da haklarında bir kısım şikayetler yapıldığı ve takibata uğrama endişeleriyle birlikte hep birlikte İstanbul'a yerleşip bu şekilde ve birlikte hareket ederek hiyerarşik bir yapılanma içerisinde örgütlenip şirketleri kurarak faaliyetlerine başladıkları belirtildi.

Şüphelilerin suç örgütü kurmak yönetmek ve örgüt üyeliği kapsamında şikayetçilere yönelik saadet zinciri kurarak ve şirket faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri anlaşıldığının iddianamede, şüpheliler Seyed Javad Jafari, Seyed Mohammad Jafari, Çetin Salman, Seyed Ehsan Jafari, Mohammad Wael Faavakhırı, Nefes Yegane, Fahimeh Yeganehgohar, Mohammad Mahdı Raoufi ve Sajad Yar Ahmad hakkında 'Suç Örgütünü Kurmak ve Yönetmek', 'Tacir Sıfatı ile Hareket Eden Kişilerin Yapmış Olduğu Dolandırıcılık' suçlarından 46 müştekiye karşı eylemlerinden dolayı 278 yıldan 926 yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 13 şüphelinin ise 'Örgüte Üyeliği' ve 'Tacir Sıfatı ile Hareket Eden Kişilerin Yapmış Olduğu Dolandırıcılık' suçlarından 13 yıldan 243 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.

Sanıklar iddianamenin gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.