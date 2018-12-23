Son Dakika Haberleri: İranlılar'dan Mevlana ve Konya'ya Yoğun İlgi

İranlılar'dan Mevlana ve Konya'ya Yoğun İlgi

24 dakika önce

Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin 745. ölüm yıl dönümünde Konya'ya akın eden İranlılar, kente hayran kaldı.

İranlılar'dan Mevlana ve Konya'ya Yoğun İlgi, System.String[]
Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin 745. ölüm yıl dönümünde Konya'ya akın eden İranlılar, kente hayran kaldı.

Konya'ya duydukları hayranlığı AA muhabirine anlatan İranlılar, kentin Türkiye'nin diğer şehirlerine göre farklı bir manevi atmosfere sahip olduğunu ve Mevlana ile Şems-i Tebrizi'nin şehre bambaşka bir hava kattığını söyledi.

İranlılar, yalnızca İran değil farklı ülkelerden de Mevlana ve Konya'yı ziyaret etmek için geldiklerini ve şehrin manevi ikliminden çok etkilendiklerini ifade etti.

İranlılar, Hazreti Mevlana'nın türbesinin yanı sıra şehirde Osmanlı Devleti dönemine ait eserleri de ziyaret ettiklerini ve özellikle Osmanlı dönemi tezhip sanatının inceliklerine hayran kaldıkların dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:47 Kaynak: AA

Konya, Mevlana Celaleddin Rumi, Kültür Sanat
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