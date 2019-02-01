Son Dakika Haberleri: İranlılar, Havaalanında Afyon Sakızı ve Uyuşturucu Haplarla Yakalandı

İranlılar, Havaalanında Afyon Sakızı ve Uyuşturucu Haplarla Yakalandı

1 saat önce

VAN polisi, İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen 2 İran uyrukluya, şüphe üzerine üst araması yaptı.

İranlılar, Havaalanında Afyon Sakızı ve Uyuşturucu Haplarla Yakalandı, System.String[]
VAN polisi, İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen 2 İran uyrukluya, şüphe üzerine üst araması yaptı. İranlıların ceket ve kabanlarının içine gizlediği 2 kilo 16 gram afyon sakızı ile 30 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu A.H. ve A.N., giriş kontrol noktasından geçti. X-Ray cihazından geçerken, hareketlerinden şüphelenilen İranlıların detaylı üst araması yapıldı. Polis ekipleri, 2 İranlının ceket ve kabanlarının içine gizlediği 2 kilo 16 gram afyon sakızı ve 30 uyuşturucu ile bin 645 TL hap ele geçirdi. Uyuşturucuyla yakalanan A.H. ve A.N., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen A.H. ile A.N., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:12 Kaynak: DHA

İstanbul, İran, Güncel
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