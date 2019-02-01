İranlılar, Havaalanında Afyon Sakızı ve Uyuşturucu Haplarla Yakalandı
1 saat önce
VAN polisi, İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen 2 İran uyrukluya, şüphe üzerine üst araması yaptı.
VAN polisi, İstanbul
'a gitmek üzere Ferit Melen
Havalimanı'na gelen 2 İran
uyrukluya, şüphe üzerine üst araması yaptı. İranlıların ceket ve kabanlarının içine gizlediği 2 kilo 16 gram afyon sakızı ile 30 uyuşturucu hap ele geçirildi. Van
'dan İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu A.H. ve A.N., giriş kontrol noktasından geçti. X-Ray cihazından geçerken, hareketlerinden şüphelenilen İranlıların detaylı üst araması yapıldı. Polis
ekipleri, 2 İranlının ceket ve kabanlarının içine gizlediği 2 kilo 16 gram afyon sakızı ve 30 uyuşturucu ile bin 645 TL hap ele geçirdi. Uyuşturucuyla yakalanan A.H. ve A.N., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen A.H. ile A.N., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:12 Kaynak: DHA
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